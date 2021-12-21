Taha Batuhan’ın bonservis bedeli belli oldu

Kocaelispor’un başarılı stoperi Taha Batuhan Yayıkcı’yı isteyen kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki sezon kontratı sona erecek futbolcu ile ilgili Kocaelispor Kulübü’nün futbolcuyu kiralık olarak çıkarabileceği ifade edildi. Öte yandan yeşil siyahlı kulüp Taha Batuhan için bonservis bedeli de belirledi. Buna göre Taha Batuhan’ı renklerine bağlamak isteyen kulübün Kocaelispor’a 1 milyon lira bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.