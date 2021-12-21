Kocaelispor’un başarılı stoperi Taha Batuhan Yayıkcı’yı isteyen kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki sezon kontratı sona erecek futbolcu ile ilgili Kocaelispor Kulübü’nün futbolcuyu kiralık olarak çıkarabileceği ifade edildi. Öte yandan yeşil siyahlı kulüp Taha Batuhan için bonservis bedeli de belirledi. Buna göre Taha Batuhan’ı renklerine bağlamak isteyen kulübün Kocaelispor’a 1 milyon lira bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.
21 Ara 2021 - 15:16- Spor Güncelleme: 21 Ara 2021 - 15:17
Taha Batuhan’ın bonservis bedeli belli oldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.