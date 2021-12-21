Süper A’da bu akşam 2 zorlu maç var

Süper Amatör Lig A Grubu’nda bu akşam iki maç oynanacak. İkinci sıradaki Darıca Kültür ve Martıspor, 8. sıradaki Kartepe Suadiyespor’a konuk olacak. Skoru merakla beklenen maçta ise SırrıpaşaFK’nın rakibi Dilovası Belediyespor olacak. Suadiye Stadı ile Derince Suni Çim Stadı’ndaki iki mücadele de saat 19.15’te başlayacak. Bu grupta Harbiş – Kocaeli Güneş ve Çınarlıspor – Mertspor maçları ise dün akşam oynanacaktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Huhu - Bir şey anladım sa arap olayın-yazının sonu ne anlatıyor...Hu...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.