Süper A’da bu akşam 2 zorlu maç var

Süper Amatör Lig A Grubu’nda bu akşam iki maç oynanacak. İkinci sıradaki Darıca Kültür ve Martıspor, 8. sıradaki Kartepe Suadiyespor’a konuk olacak. Skoru merakla beklenen maçta ise SırrıpaşaFK’nın rakibi Dilovası Belediyespor olacak. Suadiye Stadı ile Derince Suni Çim Stadı’ndaki iki mücadele de saat 19.15’te başlayacak. Bu grupta Harbiş – Kocaeli Güneş ve Çınarlıspor – Mertspor maçları ise dün akşam oynanacaktı.