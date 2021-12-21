2 çocuk babası koronavirüse yenildi

Gölcük Yunus Emre Mahallesi 862. Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Hasan Balaban (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Balaban’ın cenazesi Yunus Emre Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.