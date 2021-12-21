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21 Ara 2021 - 15:34- Gündem G: 21 Ara 2021 - 15:36

2 çocuk babası koronavirüse yenildi
2 çocuk babası koronavirüse yenildi mask

Gölcük Yunus Emre Mahallesi 862. Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Hasan Balaban (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Balaban’ın cenazesi Yunus Emre Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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21 Ara 2021 - 15:34 - Gündem

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