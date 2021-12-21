Hürriyet, Kocaeli Anneleri’ni anaokulu açılışında yalnız bırakmadı

Kocaeli Anneleri Derneği, 2 yıl önce başladıkları anaokulu çalışmalarını tamamlayarak Derince 15. Kolordu İlkokulu bahçesinde tek katlı anaokulunun açılış kurdelesini bugün kesti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemine hazır hale getirilen ve 264 öğrenci kapasiteli olan Kocaeli Anneleri Derneği Anaokulu açılışında Dernek Başkanı Hande Kaya ve yönetiminin yanında yer aldı.

AÇILIŞ HEYECANINA ORTAK OLDU

Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve dernek yönetimini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Hürriyet, açılışı gerçekleştirilen anaokulunda Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltecek öğrencilerin yetişeceğine inandığını kaydetti. Dernek Başkanı Hande Kaya ve yönetimi de heyecanlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.