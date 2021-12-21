İzmit’in dönüştürülen atıkları, Milas’ta umutları yeşertecek

Muğla Milas’ta bu yılın Ağustos ayında meydana gelen yangın felaketinin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etmişti. 11 gün boyunca devam eden ve 20 bin hektarlık alanın kül olduğu ormanlık alan için harekete geçen İzmit Belediyesi bir kampanya başlatarak 2 ay boyunca İzmit sınırları içerisinde elektronik atıkları topladı. Zeytin fidesine dönüşen elektronik atıklar şimdi Muğla Milas’a umut oluyor.

‘KÜLLERİMİZDEN DOĞUYORUZ’

Yangın başladığı andan itibaren ekip ve araçlarıyla bölgeye giderek dayanışma ruhunu gösteren İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarıyla Milaslıların küllerinden yeniden doğmasına katkı sunacak. Kurulan atık toplama merkezlerinden toplanan 10 ton elektronik atığı geri dönüşüm işlemine tabi tutan İzmit Belediyesi, 400 adet zeytin fidesini Milaslılara hediye edecek. Milas Belediyesi, İzmit Belediyesi ve EXITCOM ortaklığında ‘Küllerimizden doğuyoruz, hem doğayı koruyor hem de umutlarımızı yeniden yeşertiyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek olan fide dikim töreni 22 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te Gürceğiz Mahallesi’nde yapılacak.