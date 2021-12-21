Reklamı Kapat
21 Ara 2021 - 16:09- Gündem G: 21 Ara 2021 - 16:10

İzmit’in dönüştürülen atıkları, Milas’ta umutları yeşertecek

Milas’ta Ağustos ayında meydana gelen yangın felaketinin ardından harekete geçen ve 2 ay boyunca toplanan elektronik atıkları zeytin fidesine dönüştüren İzmit Belediyesi, bölgeye umut oluyor
İzmit’in dönüştürülen atıkları, Milas’ta umutları yeşertecek mask

Muğla Milas’ta bu yılın Ağustos ayında meydana gelen yangın felaketinin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etmişti. 11 gün boyunca devam eden ve 20 bin hektarlık alanın kül olduğu ormanlık alan için harekete geçen İzmit Belediyesi bir kampanya başlatarak 2 ay boyunca İzmit sınırları içerisinde elektronik atıkları topladı. Zeytin fidesine dönüşen elektronik atıklar şimdi Muğla Milas’a umut oluyor. 

‘KÜLLERİMİZDEN DOĞUYORUZ’

Yangın başladığı andan itibaren ekip ve araçlarıyla bölgeye giderek dayanışma ruhunu gösteren İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarıyla Milaslıların küllerinden yeniden doğmasına katkı sunacak. Kurulan atık toplama merkezlerinden toplanan 10 ton elektronik atığı geri dönüşüm işlemine tabi tutan İzmit Belediyesi, 400 adet zeytin fidesini Milaslılara hediye edecek. Milas Belediyesi, İzmit Belediyesi ve EXITCOM ortaklığında ‘Küllerimizden doğuyoruz, hem doğayı koruyor hem de umutlarımızı yeniden yeşertiyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek olan fide dikim töreni 22 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te Gürceğiz Mahallesi’nde yapılacak.  
# İzmit belediyesi, Yangın

21 Ara 2021 - 16:09 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.540.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İzmit’in dönüştürülen atıkları, Milas’ta umutları yeşertecek mask
İzmit’in dönüştürülen atıkları, Milas’ta umutları yeşertecek
Hürriyet, Kocaeli Anneleri’ni anaokulu açılışında yalnız bırakmadı mask
Hürriyet, Kocaeli Anneleri’ni anaokulu açılışında yalnız bırakmadı
Müdür Çatal’dan KARBAFED’e: Katkı sunmaya hazırım mask
Müdür Çatal’dan KARBAFED’e: Katkı sunmaya hazırım
İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemesi alım ihalesi yaptı mask
İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemesi alım ihalesi yaptı
İzmit Çarşısı üreticileri, Furoshiki Atölyesi düzenledi mask
İzmit Çarşısı üreticileri, Furoshiki Atölyesi düzenledi
Prometeon, özel öğrencileri ağırladı mask
Prometeon, özel öğrencileri ağırladı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL