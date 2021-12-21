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21 Ara 2021 - 16:13- Siyaset G: 21 Ara 2021 - 16:15

Başkan Yıldızlı Sarıkamış şehitlerimizi unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Sarıkamış Harekatı’nda donarak can veren kahraman şehitlerimiz için bir anma mesajı yayınladı.
Başkan Yıldızlı Sarıkamış şehitlerimizi unutmadı mask

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “1914 yılının soğuk bir Aralık gecesinde başlayıp 1915 yılı Ocak ayında tarihimizin en acı kayıplarıyla sonlanan Sarıkamış Harekatı, bugün hala yüreklerimizi titretiyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ruslara karşı yürüttüğü harekatta ne yazık ki askeri taktiksel hatalardan ve sert iklim koşullarından dolayı on binlerce askerimiz düşman ile karşı karşıya gelemeden donarak can verdi. Hangi dönemde, hangi şartta olursa olsun bu vatan için can veren tüm şehitlerimizin her biri hatırımızda, her biri kalbimizdedir. Sarıkamış’ta vatan için donarak can veren şehitlerimizin nezdinde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkve silah arkadaşları olmak üzere vatan için can veren eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”
# Mustafa
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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21 Ara 2021 - 16:13 - Siyaset

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