Tadilat sırasında yangın çıktı 

Olay bugün öğle saatlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi’nde meydana geldi. Binanın çatısında yapılan tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi kaynak yapan işçiler yaparken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını söndürdü. Çatıda hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.