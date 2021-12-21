Olay bugün öğle saatlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi’nde meydana geldi. Binanın çatısında yapılan tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi kaynak yapan işçiler yaparken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını söndürdü. Çatıda hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.
21 Ara 2021 - 16:14- Asayiş Güncelleme: 21 Ara 2021 - 16:18
Tadilat sırasında yangın çıktı
Gebze Teknik Üniversitesi Tasarım Odaklı Prototip Geliştirme Merkezi’nin çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.