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21 Ara 2021 - 16:32- Asayiş G: 21 Ara 2021 - 16:43

Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 yolcu hastanede tedavi altına alındı.
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı mask

Karamürsel D-130 kara yolu İzmit istikameti otogar mevkisinde, A.Z.Y. (26) idaresindeki 41 K 2427 plakalı hafif ticari araç ile K.D. (41) yönetimindeki 41 J 3387 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Z.A. (12) ve D.B. (39) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
# sağlık

21 Ara 2021 - 16:32 - Asayiş

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