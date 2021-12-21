Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Karamürsel D-130 kara yolu İzmit istikameti otogar mevkisinde, A.Z.Y. (26) idaresindeki 41 K 2427 plakalı hafif ticari araç ile K.D. (41) yönetimindeki 41 J 3387 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Z.A. (12) ve D.B. (39) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.