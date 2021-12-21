Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Karamürsel D-130 kara yolu İzmit istikameti otogar mevkisinde, A.Z.Y. (26) idaresindeki 41 K 2427 plakalı hafif ticari araç ile K.D. (41) yönetimindeki 41 J 3387 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Z.A. (12) ve D.B. (39) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.