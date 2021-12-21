Durmuş: Marketler de indirim yapmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurdu. Yaşanan düşüşü, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KTO Başkanı Recep Öztürk, GTO Başkanı Nail Çiler, KESOB Başkanı Kadir Durmuş gazetemize değerlendirdi.

“ÜRETİP SATTIĞIMIZDAN PARA KAZANMAK İSTERİZ”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Biz üretici ve ihracatçı kesimi temsil etmeye çalışıyoruz. Oradaki anlayış şudur: Biz hızlı yukarı çıkışlar dahil -ki bu bizim lehimize görünür- ve hızlı düşüş, hiçbirini sevmeyiz. Biz dövizde tahmin edilebilir, stabil kur isteriz. Tek istediğimiz de orta ve uzun vadede enflasyona ezilmeyen bir döviz kuru. Biz, döviz kurlarının artış ve inişlerinden para kazanmak istemiyoruz. Biz, üretip sattığımızdan para kazanmak isteriz. Dolayısıyla bu kur hareketleri bizim hiç sevmediğimiz bir ortam” ifadelerinde bulundu.

“DEVAMLILIĞINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, “Düne göre iyi olduğumuzu düşünüyorum. Düşmesi de iş insanlarımıza katkı sağlayacaktır ama devamlılığını temenni ediyoruz. İnşallah sürekliliği sağlanırsa faydası sürer yoksa indi-çıktı durumu olursa o da iş insanımıza sıkıntı yaratan konulardan biri. Sürekliliği sağlanırsa fayda sağlayacaktır iş dünyamıza ve millete. Akşamdan sabaha ne olacak korkusu insanı sıkıntıya sokuyor. Süreklilik olursa insanlar rahatlar ve bu durum piyasaya biraz daha rahatlık getirir. Rahatlık gelmesiyle biraz daha düşmeler olabilir” dedi.

“ENFLASYON OLARAK DÖNMEMESİ GEREKİR”

Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, “Dövizin düşmesini olumlu karşılıyoruz ama bunun sürdürülebilir olmasını, enflasyon olarak dönebileceğini, eğer böyle olursa da sıkıntılarımızın büyük olacağını düşünüyoruz. Olması gereken değere geri dönmesi yani enflasyon ortamındaki artışa göre değerlenmesi gerektiğini, aşırı değerlenmelerin de sektörlerimizi zor durumda bıraktığını, hem yerli üreticimizi hem de ihracatçımızı düşünüyoruz. Enflasyon oranında doların artması gerektiğini düşünüyoruz ama sürdürülebilir bir artışın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü değerlerinin şu anda bile çok olduğunu, daha da düşürülmesi gerektiğini ama bu planın da enflasyon olarak dönmemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“FİYATLAR DA GERİ ÇEKİLMELİ”

Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, “Biz Kurumlar Vergisi’nde yüzde 20’ye çekilme istiyoruz. Piyasaların yeniden fiyatlarını gözden geçirmesi lazım. Dövizin düşmesi önemli değil fiyatların da geri çekilmesi lazım. Kurumlar Vergisi’nde 1 puan yeterli değil bugünün şartlarında en azından 20’ye çekilmesi lazım çünkü bunun dışında küresel salgının da etkileri var bunu da göz önüne almak lazım. Tabi iyileştirmeler her zaman iyidir inşallah kalıcı olur. Sanayicinin önünü görmesi lazım. Piyasadaki fiyatların da dengede durması lazım bir günde 2-3 kere fiyat değişmez ki. Burada lokomotif sektörünü, inşaat sektörünü, tekstil sektörünü harekete geçirmek lazım. Otomotiv sektöründe ÖTV’ye gelen matrahlar var. Mesela 92 bin TL’ye kadar olan aranın ÖTV’nin yüzde 45. 92 bin TL’ye araba kalmadı ki. Bu matrahın en azından 200 bin TL olması lazım ki kaldırımlarda satılan, kayıt dışı arabaların da önüne geçilsin. Tedarik zincirinin içerisinde olan firmaların da dengelenmesi lazım” dedi.

“BUNDAN SONRA YÜKSELECEĞİNİ SANMIYORUM”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, “Bu olumlu bir şey hatta daha da inmeli aşağıya. Esnaf ne mal alabiliyordu ne mal satabiliyordu. En azından rayına oturur. Esnafın elinde mal yok. Mal almaya gidiyorsun tedarikçi yüksek fiyat söylüyor. O da haklı, ‘dolar yükselirse ben bu malı bir daha alabilir miyim?’ diye düşünüyor. Bu piyasaların bir ay içinde oturacağını düşünüyorum; böyle kalsın yeter ki. Cumhurbaşkanımız 10 maddelik bir açıklama yaptı. Bundan sonra yükseleceğini zannetmiyorum. Son 5 yıldır 50 kuruş, 30 kuruş artıyordu ama böyle bir artış olur mu? Dolar 18’e, Euro 22’ye çıktı. Dolar biraz daha düşerse çok daha güzel olur” dedi.

“MARKETLERDE FİYATLAR TABİİ Kİ İNECEK”

Marketlerdeki zamların geri çekilmesiyle ilgili de konuşan Durmuş, “Dün gece oldu bu olay, dolar yavaş yavaş tabii ki inecek. Yaklaşık bir buçuk aydır dolar 12-14 TL arasındayken millet malını aldı. Dolar düşünce tabii ki düşecek. Aldığı malını firmalardan, fabrikalardan düşük fiyata alacak. Düşük fiyata alınca da düşük fiyattan mal satacak. Öyle yapmaları lazım” ifadelerinde bulundu.