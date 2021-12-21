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21 Ara 2021 - 21:10- Gündem G: 21 Ara 2021 - 21:45

Servisçiler: Zam dilekçesinde fiyat veremedik

Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı,akaryakıta gelen zamların ardından şoför esnafının ayakta kalabilmesi için taşıma ücretlerine de zam yapılması gerektiğini belirtti. Zam talebi dilekçelerini verdiklerini ifade eden Taşçı, dilekçede fiyat yazamadıklarını söyledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Servisçiler: Zam dilekçesinde fiyat veremedik mask

Son günlerde kurdaki hareketlilikten dolayı birçok ürünün maliyeti arttı. Akaryakıta son gelen zamlardan dolayı şoför esnafı zor günler geçirmeye başladı. Okulların açıldığı eylül ayında akaryakıtın litresini 7 lira 76 kuruştan alan servisçi esnafı, aradan geçen 4 ayın ardından günümüzde akaryakıtın litresine 11 lira 60 kuruş vermeye başladı. Diğer maliyetlerin de artması ile birlikte zor günler geçiren servisçi esnafı zam alarak rahatlamak istiyor.

“ZAM TALEBİNDE ORAN YAZMADIK”

Servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandığını ifade eden Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, okul servisleriyle ilgili olarak ek zam talebinde bulunmak için UKOME’ye dilekçe verdiklerini duyurdu. Servisçilerin zam talebinin bir sonraki ay yapılacak olan UKOME toplantısında gündeme alınacağını ifade eden Taşçı, belirsiz fiyat politikası nedeni ile zam talebinde oran yazmadıklarını ifade etti. Benzin kurundaki fiyat istikrarsızlığı nedeni ile önlerini göremediklerini ifade eden servisçiler, zararlarını kapatacak bir zam oranı istediklerini belirtti.

“FİRMALAR İHALEYE GİREMİYOR”

Zam dilekçesini teslim ettiklerini ifade eden Taşçı, “Zam talebimizde bir oran belirtmedik. Bu dönemde oran yazılamaz. Zam istediğimizi belirttik. Bizim paralar çerez parası oldu. Fabrika servisleri ücretlendirmeleri UKOME’den geçmiyor. Sadece okul servisleri UKOME’de belirleniyor. Onların ücretlendirme tarifesi de ihaleler ile belirleniyor. Fabrikalar ile de sıkıntı oluyor. Kimse ihaleye girmiyor. Ne fiyat yazacağını bilmiyor insanlar. Zam yapmadan olmaz. Bütün masraflar artıyor ama konu maliyet belirlemeye gelince zam yapmayın diyorlar.Devlet hepimizin devleti. Hepimiz bir tarafından tutacağız. Bu artış dünyanın her yerinde var. Köstek olmamak lazım” ifadelerini kullandı.

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21 Ara 2021 - 21:10 Kocaeli- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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