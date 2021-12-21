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21 Ara 2021 - 21:58- Gündem G: 21 Ara 2021 - 22:01

Yeni vaka sayısında büyük artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 187 kişi hayatını kaybetti.
Yeni vaka sayısında büyük artış! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Aralık Salı gününün verilerine göre, 353 bin 152 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 20 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 19 bin 859 yeni vaka tespit edilirken 187 kişi hayatını kaybetti. Öt yandan, son bir günde 25 bin 532 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı” ifadelerini kullandı.
# sağlık, covid-19

21 Ara 2021 - 21:58 - Gündem

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