Kocaeli’deki park Çeçen Cumhurbaşkanını rahatsız etti! “Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz"

Rusya yanlısı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Başkanı Ramazan Kadirov, geçtiğimiz hafta Körfez belediyesi tarafından açılışı yapılan Cevher Dudayev parkı ile ilgili açıklama yaparak Türkiye’yi tehdit etti. Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan tören ile açılışı yapılan parka Çeçenistan’da Rusya ile savaşan ve Rus birliklerinin suikastı sonrasında öldürülen Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı Cevher Dudayev’in ismi verilmişti.

ÖCALAN TEHDİDİ

Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Ramazan Kadirov, Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak 'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme' tehdidinde bulundu. Kadirov yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" ifadelerini kullandı.

CEVHER DUDAYEV KİMDİR?

Cevher Dudayev 15 Şubat 1944’te Çeçenistan’ın Yelhoroy Köyü’nde Musa ve Rabia Dudayev çiftinin 13. evladı olarak dünyaya geldi. 27 Şubat 1944’te henüz kundaktayken Kazakistan’a gönderildi. 1957'deki geri dönüşüne kadar da Çimkent şehrinde yaşadı.

Askerî kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Orta okulu eğitimini Sibirya'da tamamladı ve Tambov Hava Harp Okulu’na girdi. 1966 yılında Uzun Mesafe Uçak Pilotluğu ve Mühendisliği Okulu’nu, devamında da Gagarin Hava Harp Akademisi’ni bitiren Dudayev, 1. Sınıf pilot ve mühendis ünvanını kazandı.

SSCB hükûmeti tarafından kendisine 12 madalya verildi. Tümgeneralliğe terfi etti. Stratejik Hava Kuvvetleri'nde tümen komutanı olarak atanan ilk müslüman oldu.[kaynak belirtilmeli]

1989'da Estonya'da stratejik hava kuvvetleri filoları komutanlığında görev yaparken Baltık Ülkeleri'nde başlayan bağımsızlık hareketlerinin kuvvet kullanılarak bastırılması için Moskova'dan emir aldı ancak bu emri yerine getirmedi. Moskova bu itaatsizliği üzerine Dudayev'i ceza olarak askerî birliği ile birlikte Grozni'ye sürgüne gönderdi. Dudayev, ordudaki görevinden 1990 yılının Mayıs ayında istifa etti.

Politika kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kasım 1990'da toplanan Çeçen Halkı Milli Kongresi'ne davet edildi ve sonradan "Çeçen Milli Kongresi" adını alan bu halk meclisinin icra heyeti başkanlığına seçildi.

19-21 Ağustos 1991'de Gorbaçov'a karşı başarısız darbe teşebbüsü sırasında darbecilerin karşısında yer aldı. Sonrasında, darbecilerle işbirliği yapan Çeçen-İnguş Cumhuriyeti hükûmetini düşürmek için başlatılan halk hareketinin başına geçti. 27 Ekim 1991'de yapılan seçimlerde %85 oranında oy alarak Çeçenistan Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.[1]

Cevher Dudayev, Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a karşı başlattığı askerî harekâta karşı cihat ilan etti, Dudayev'in liderliğindeki Çeçen halkı, iki yıla yakın bir süre devam edecek çatışmalara başladı.

Cevher Dudayev, 21 Nisan 1996'da Rus bir senatörle telefonda görüşürken telefon sinyalinden konumu tespit edildi ve lazer güdümlü savaş uçağı füzesiyle öldürüldü. Ölümünün ardından Rus asıllı eşi Alla Dudayeva, Cahar Dudayev'in mücadelesini anlatan "Milyon Birinci" isimli kitabını yazdı. Kitap, Türkçeye de çevrildi.Kitap, ismini Reuters ile yaptığı röportajda söylediği, "Çeçenlerin bir milyon generali var, ben milyon birinciyim sözünden almıştı.