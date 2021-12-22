CHP Emek komisyonu sahaya iniyor

Ülkedeki ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken işsizlik ve hayat pahalılığı sorunu devam ediyor. Çalışan kesimin büyük bir kısmı ise emeğinin karşılığını alamıyor. Ekonomik krizin tahmin edilemez bir duruma gelmesi nedeni ile CHP İzmit İlçe Örgütü Bünyesinde bulunan Emek Komisyonu çalışma alanını genişleterek sahaya inme kararı aldı. Çalışan kesimin sorunları ile ilgilenecek olan emek komisyonu sorunlara çözüm bulmak amacı ile sahaya iniyor.

ESKİ SENDİKACILAR ORADAYDI

Çalışmalar öncesinde İzmit İlçe Örgütü binasında ilk toplantısını yapan emek komisyonuna eski sendikacılardan Osman Suat Kalyoncu, Gürol Güçlü, Ahmet Özder, İbrahim Öner, Remzi Polat, Zeki Yaka, Osman Şar, Bedriye Yıldızeli ile Rıza Turgut destek verirken, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Emekli Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut ve Tüm Bel Sen Yöneticisi Selim Eren de ilk toplantıda yerini aldı. Başkanlığını Selman Kurcan’ın yaptığı komisyonda Süreyya Koşar, Cengiz Özdemir, Perihan Dede, Özlem Çalık, Turhan Şahin, Ahmet Kavurmacıoğlu, Selim Eren, Hakan Eren ve Rıza Turgut yer alıyor.

“ÇOK NET GEÇİNEMİYORUZ”

Toplantıda açıklamalarda bulunan CHP İzmit İlçe Emek Komisyonu Başkanı Selman Kurcan, “İnsan emeğinin, alın terinin yok sayıldığı daha doğrusu emekçilerin isteklerinin görmezden gelindiği günlerden geçiyoruz. Çok net geçinemiyoruz. Ailelerin temel ihtiyaç masraflarını karşılayamadığı, çocuklarına harçlık veremedikleri, yüzlerine bakamadıkları günler yaşıyoruz. İnsanlarımız aç, çöplerden yiyecek toplayan milyonlarımız var. Açlık, yoksulluk bizim kaderimiz değil. Ülkemiz kötü yönetiliyor ve bunun sonuçlarına katlanmak zorunda değiliz. Bu vatan bizim, başka gidecek yerimiz yok. İsviçre bankalarında paralarımız yok. Bu ülkede doğduk bu ülkede öleceğiz” ifadelerini kullandı.

“SES YÜKSELTELİM”

Bu yönetim şekline dur demenin tam zamanıdır diyen Kurcan, “Her zamankinden daha fazla omuz omuza gelmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Emek mücadelesi adına biriktirmiş olduğumuz deneyimleri paylaşarak birlikte yapabiliriz. Hep birlikte bu ülkede demokrasiyi, hukuku adaleti yeniden tesis edelim. Bizde varız diyelim. Ses yükseltelim. Bizim tarafımız emek, bizim tarafımız işçi, bizim tarafımız ezilen halkların tarafıdır” şeklinde konuştu.