Engin Koyun: Mustafa hoca ile devam… Hedefimiz Play-Off!

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun basın mensupları ile bir araya geldi. Engin Koyun gündeme dair birçok soruya yanıt verirken, Mustafa Reşit Akçay ile yola devam edeceklerini ve hedeflerinin de Play-Off olduğunu belirtti.

ŞEHİRDE KENETLENME SAĞLADIK

Engin Koyun toplantıda şu şekilde konuştu: Değerli arkadaşlar… Selim abimizin (Eryılmaz) annesi hayatını kaybetti. Allah’tan annemize rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Evet… 11 yıl sonra 1. Lig’deki yerimizi aldık. Bu güzelliği hep birlikte, bu şehirdeki 2 milyon kişi ile başardık.Eski karanlık, acı günlere dönmemek için şehirde olağanüstü bir kenetlenme sağladık.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu sezonki önceliğimiz şampiyonluk mu, ligde tutunmak mı, daha farklı unsurlar mı olmalı? Başarının devam etmesi için ne yapmamız lazım? Bunları uzun uzun düşünüyor, çok kafa yoruyoruz.Takımın 5 yıl amatörde çırpındığı günleri hatırlayalım. İsmi değişmeden amatörden 1. Lig’e çıkan takım sayısı futbol tarihinde çok azdır. Bunun için emeği geçen tüm değerlere teşekkür ediyorum. Yönetimimiz 2 yılda 2 lig birden çıktı. Rahmetli Hüseyin başkanın da buradaki hakkını vermek istiyorum.

HİÇ BİR BORCUMUZ YOK

Kocaelispor ile ilgili 15 yıllık bir proje sunduk. Avrupa’da 50-100-150 yıllık projeler yapıyorlar. Bizim önceliğimiz, olmazsa olmazımız mali disiplin. İddia ediyorum, 1-2 şirket kulübü hariç Kocaelispor tüm liglerin mali disiplinini sağlamış en örnek kulüplerinden birisi. Dönemimize ait hiçbir borcumuz yoktur ve kurumsallaşma adına da iyi yoldayız. Eski günlerdeki gibi kulübe naylon faturalar girmiyor. Kulübümüzde mali müşavirimiz, muhasebecimiz var. Erzurumspor’dan çok değerli bir kardeşimizi uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere bir çok yazışmalarla ilgili göreve getirdik.

ALMANYA VE HOLLANDA ÖRNEKLERİ

Alt yapı, alt yapı, alt yapı… Bunun için tesisleşme olması lazım. Aksi halde bir şey üretemeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, genel sekreterlerimiz, birim amirlerimizle çalışmalara devam ediyoruz. Allah’a hamdolsun tesislerle ilgili karar verildi. En kısa sürede kazmayı vuracağız ve A takımı ile alt yapıyı aynı merkezde toplayacağız. Almanya ve Hollanda’da gidip tesislerini inceleyeceğiz, en iyi projeyi getirip şehrimizde, Kocaelispor’umuza örnek bir spor kampüsü yapacağız.

AVRUPA’NIN DEV KULÜPLERİNİ AĞIRLAYACAĞIZ

15 yıllık plan dahilindeşunlar yatıyor. 3. yılda takımı Süper Lig’e çıkarmamız lazım. Bu yıl başlangıç… 5 yıl içinde Kocaelispor Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın en büyük adayı olacak. 7. yılda Avrupa’nın en büyük takımlarını şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. 15. yılda da bizim evlatlarımız bu şehrin takımında yer alacak. Bu hayal değil. 15 yıl sonra Kocaelispor, Türkiye ve Avrupa’nın gündeminde olan bir kulüp olacak. Bu nedenle de günü kurtaran bir politikamız olmayacak.

İSTESEM ÇIKARIRIM

İddia ediyorum ben bu sezon Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkarırım. Ancak sonrasında ise küfürler yiyeceğimizi biliyoruz. Evet… Şanssız bir sezon geçiriyoruz. 5 maçtır santrforsuz oynuyoruz. Eyüp’teki Umut bende olsa son Eyü0p maçını 3-0 alırız. Kendisine yıllık 4 milyon verdik. Eyüp 4.5 milyon verdi. Alabilirdik. Ancak bize “En çok parayı ben alırım” dedi ve biz de transferinden vazgeçtik. Ancak gördüm ki, keşke alsaymışız.

ALLAH RIZASI İÇİN

Sol stoperimiz Hasan’ın sezon öncesinde, sezon içinde Cabezas’ınDino’nun, son haftalarda da Musa Nizam’ın olmaması sonrası neler çektiğimizi biliyorsunuz. Ne olur, Allah rızası için sabırlı olun. Ben de bulunduğumuz yerden mutlu değilim. Ama çok zorlu yollardan geldik. Bunu küçümsemeyelim. Hedefimiz taraftarımızın mutlu olabileceği bir takım kurmak. Bu sezon ise Play-Off oynamak istiyoruz. Ancak mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ

İnanmak başarmanın yarısıdır deriz hep... Geçen sezonun devre arasında Mehmet Yaşar ile kafa kafaya verdik. Devre arası transferlerimizin katkısı ileşampiyon olduk. Bu sezonun devre arasında ise İbrahim Rasheed’i transfer ettik. 3 veya 4 nokta transferle birlikte çok iyi takım olacağız.

O PARA SENİN PARAN

Kalecimiz barajın üstünden geçen topun gol olması nedeni ile ıslıklandı. Allah aşkına kalecimizin ne günahı var. Maç devam ederken bu tepkiyi neden veriyoruz. Böyle bir şey nerede görüldü?Eleştirin, yerden yere vurun, saygı duyuyorum. Ancak asla ve asla hoca, futbolcu ve yönetimine küfür eden, koltuk kıran taraftar istemiyoruz. Yakışmıyor. Yapmayın kardeşim. O para senin paran, senin cebinden çıkıyor. O koltuk senin evinde olsa kırar mısın!

SAMET AYBABA SAMSUNSPOR’DAN 10 MİLYON İSTEDİ

Mustafa hocamız 2 hafta önce istifasını bize sundu. Ben kabul etmedim. Mali disiplin adına neler çektiğimizi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Mustafa Reşit Akçay gitti diyelim… 5-6 ismin adı geçiyor. Samet Aybaba Samsun’dan 10 milyon lira para istedi. Ben böyle bir para veremem.Bu işler sadece hoca ile olmuyor. Olsa, bu akşam gönderelim. Giresunspor, Hakan Keleş hoca ile ilgili bir duruş sağladı ve istikrarı yakaladı. Biz de hocamıza biraz daha zaman ve sabır tanıyalım.

DINO OLSAYDI 9 PUAN FAZLAMIZ OLURDU

İnanın bana Dino olsaydı Manisa, Menemen, Altınordu maçını kaybetmezdik, hatta 9 puan alırdık. Dino ay sonunda gelecek. Transferleri hocamızın raporu doğrultusunda yapıyoruz. Ben ve Mehmet Yaşar, üçümüz tartışıyoruz.Birkaç isim kafamıza oturdu. Bu isimlerin hem maliyet hem de saha içinde verimli olacağına inanıyoruz. Bölgeler 8 numara, kanatforvet, santrfor ve kanat beki.Burak Kapacak ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Para konusu konuşulmadı.Olumlu ya da olumsuz size bilgi vereceğiz. Kendisini canı gönülden istiyorum.

KENDİNE SÖVDÜRMEK İÇİN Mİ YAPIYORSUN?

Devre arasında 7 ya da 8 isimle yolları ayıracağız. Bu isimlerden birisi Yılmaz’dı. Yılmaz 475 bin lira olan alacağını bıraktı. Taraftarımızın her biri benim çocuğum, kardeşim. Öyle bakıyorum ama onlarda beni ağabeyleri olarak görsünler. Sosyal medyadaki yorumların kapanması ve engellemeler tamamı ile benim isteğim doğrultusunda gerçekleşmiştir. Hepimizin ailesi var, çoluk çocuğu var. Yeğenlerim diyor ki –Amca, dayı bu kadar fedakarlık yapıyorsun. Kendine sövdürmek için mi bu paraları harcıyorsun?-

AFFETTİK

Bu tepkilerin azalması ve Erzurumspor ile oynanacak olan önemli maç öncesi futbolcularımız olumsuz etkilenmesin diye yorumları kapattırdım, engellemeleri yaptırdım.Hata ise, eksikse benim. Yine söylüyorum. Sonuna kadar eleştirin. Telefonum herkeste var. Bana öneride bulunun, nasihat edin, akıl verin. Ben her şeye açık birisiyim. Hakaret edenleri de affettik. Neden? Sevdiğimiz hatırlı kişileri araya sokuyorlar. Hakaret edenlerle konuştuğumuzda –Alkollüydüm, hatırlamıyorum- diyor.

BÖYLE BİR BORÇ YOK

80-90-100 milyonluk bir borçtan bahsediliyor. Böyle bir rakam yok. Takımın maliyeti 37 milyon. Diğer masraflarla birlikte toplam bütçemiz 50 milyon. Bu paranın 31 milyonunu ödedik. Rakiplerimizin çoğuna transfer yasağı gelecek. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım beyaz bir sayfa açtık. Kocaelispor’un federasyondaki faydası ana sütü gibi bembeyaz. Tekrar ediyorum. Bugün itibari ile 1 kuruş borcumuz yok. Bu hepimizin mutluluğu olmalı.

DIOP EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ

MouhamedDiopdiye bir futbolcumuz var. 3 haftadır gol atıyor. 20 yaşında ve kendisi ile 5 yıllık sözleşme yaptık. Kocaelispor’un en büyük transferidir. Belki seneye satacağız ve kulübün bir sezonunu kapatacağız. 3-4 futbolcumuza ciddi rakamlarla teklifler alıyoruz. Nereden almışız nereye getirmişiz.Puandan mutlu değilim, rahatsızım. 30 puanınüzerinde olmamız gerekiyordu.

BİZ GELDİK, ÇIKTIK

Tahir başkanımız bardağın dolu tarafından bakıyor. Şehrin takımını Süper Lig’de görmeyi Tahir başkanımız da çok arzu ediyor. Bunu kim istemez. Rakiplerimiz Sakarya 4 yıldır finalden dönüyor. Biz geldik, çıktık. Samsun, Eyüp, Manisa, Erzurum, Bursaspor, Ankaragücü… Bizim 3-4 katımız bütçe yaptı. Eyüpspor’un öndeki 3 futbolcusu Umut, PaDibba, Stancu, Kocaelispor’un transfer maliyetininyüzde ellisi. Yine söylüyorum, Eyüp maçında Umut ya da Dino olsaydı skor böyle olmazdı.

KOCAELİSPOR’UN HİZMETKARIYIM

Taraftara diyorum ki “Ne olur itişmeyin, kakışmayın” çünkü bizim derdimiz Kocaelispor. Bu kulübün etrafında kenetlenmeli, kulübü sahiplenmeliyiz. Kocaelispor’a ne başkan, ne yönetici ne de futbolcular geldi. Bu koltuklar kimseye kalmıyor. Yarın biz de kalmayacağız. Kocaelispor baki kalacak. Taraftarımıza “Benim ya da birilerinin adamı olmayın” diyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Kocaelispor’un hizmetkarıyım.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL