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22 Ara 2021 - 09:50- Gündem G: 22 Ara 2021 - 09:52

Büyükşehir’den Körfez Yarış Pistine yeni parkur  

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası öncesinde Körfez Yarış Pistine Büyükşehir tarafından 800 metrelik yeni toprak parkur yapıldı  

Büyükşehir’den Körfez Yarış Pistine yeni parkur   mask

2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı 25-26 Aralık tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Rallikros şampiyonası öncesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez Yarış Pistine 800 metre uzunluğunda yeni parkur yapıldı. Stabilize malzeme serimi yapılan yol greyder ile açıldı. Yolda sıkıştırılması yapılarak rallikros yarışlarına uygun hale getirildi.

 

RALLİKROS ŞAMPİYONASI

TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan parkurunda kullanılacağı 1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. 25 Aralık Cumartesi günü idari ve teknik kontrolün ardından yarışma serbest antrenmanlar ile başlayacak. 26 Aralık Pazar günü ise saat 10.00’dan itibaren sıralama turlarına geçilecek. Yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından saat 13.30’da yarı final turları ve saat 14.30’da da final turlarına başlayacak.
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22 Ara 2021 - 09:50 - Gündem

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