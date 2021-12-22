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22 Ara 2021 - 13:54- Asayiş G: 22 Ara 2021 - 13:57

Koronavirüs Kocaeli'de bir can daha aldı!

İzmit Malta Mahallesi Doğa Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nuri Ak (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Nuri...
Koronavirüs Kocaeli'de bir can daha aldı! mask

İzmit Malta Mahallesi Doğa Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nuri Ak (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Nuri Ak’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, covid-19

22 Ara 2021 - 13:54 - Asayiş

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