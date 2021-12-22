22 Ara 2021 - 13:54- Asayiş

Koronavirüs Kocaeli'de bir can daha aldı!

İzmit Malta Mahallesi Doğa Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nuri Ak (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Nuri...