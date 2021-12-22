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22 Ara 2021 - 14:06- Gündem G: 22 Ara 2021 - 14:08

Söğüt: STK’lar toplumu tutan harçtır

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK’ların toplumu tutan birer harç olduğunu belirtirken, özellikle gençlere yönelik yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti

Söğüt: STK’lar toplumu tutan harçtır mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan ve yönetimi, İzmit Şekerbank Şube Müdürü Turgay Temizalay ve Körfezkent 1. Etap Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yücetaş ve yönetimini makamında ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde Başkan Şener Söğüt yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgiler aktardı.

TOPLUMU TUTAN HARÇ

Karslılar Derneği’nin ziyaretinde STK’ların önemine değinen Başkan Şener Söğüt, “STK’lar toplumu tutan harçtır. Özellikle STK’larımız tarafından gençlerimize yönelik yapılan çalışmaları daha çok önemsiyorum. Çünkü geleceğimizi onlarla şekillendireceğiz” dedi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Başkan Şener Söğüt Karslılar Derneği’nin ardından Körfezkent 1. Etap Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yücetaş ve yönetimini de ağırladı. Başkan Söğüt, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Son olarak İzmit Şekerbank Şube Müdürü Turgay Temizalay’ı ağırlayan Söğüt, ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
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22 Ara 2021 - 14:06 - Gündem

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