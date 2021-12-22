Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan ve yönetimi, İzmit Şekerbank Şube Müdürü Turgay Temizalay ve Körfezkent 1. Etap Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yücetaş ve yönetimini makamında ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde Başkan Şener Söğüt yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgiler aktardı.
TOPLUMU TUTAN HARÇ
Karslılar Derneği’nin ziyaretinde STK’ların önemine değinen Başkan Şener Söğüt, “STK’lar toplumu tutan harçtır. Özellikle STK’larımız tarafından gençlerimize yönelik yapılan çalışmaları daha çok önemsiyorum. Çünkü geleceğimizi onlarla şekillendireceğiz” dedi.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
Başkan Şener Söğüt Karslılar Derneği’nin ardından Körfezkent 1. Etap Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yücetaş ve yönetimini de ağırladı. Başkan Söğüt, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Son olarak İzmit Şekerbank Şube Müdürü Turgay Temizalay’ı ağırlayan Söğüt, ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.