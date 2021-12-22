Televizyonda yeni çözümler

Dolar kurundaki hızlı artış ve enflasyon, elektronik ürünlerde fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle televizyon fiyatları kasım ayı ile birlikte başlayan kur yükselişleriyle katlanarak arttı. Son bir yıldaki fiyat artışı 2-3 katı buldu. En çok tutulan 50-55 inç büyüklüğündeki televizyonların 2020 yılında ortalama 4.500-5.000 TL civarında olduğunu söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Elektrik, Elektronik Meslek Komitesi Üyesi Adem Atmaca, şu anda bu televizyonların ortalama fiyatının 15 bin lirayı bulduğunu belirtti.
# Sanayi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.