Televizyonda yeni çözümler

Dolar kurundaki hızlı artış ve enflasyon, elektronik ürünlerde fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle televizyon fiyatları kasım ayı ile birlikte başlayan kur yükselişleriyle katlanarak arttı. Son bir yıldaki fiyat artışı 2-3 katı buldu. En çok tutulan 50-55 inç büyüklüğündeki televizyonların 2020 yılında ortalama 4.500-5.000 TL civarında olduğunu söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Elektrik, Elektronik Meslek Komitesi Üyesi Adem Atmaca, şu anda bu televizyonların ortalama fiyatının 15 bin lirayı bulduğunu belirtti.