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22 Ara 2021 - 14:09- Ekonomi G: 22 Ara 2021 - 14:10

ASD’den ihracat seferberliği
ASD’den ihracat seferberliği mask

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün bu yılın ilk 10 ayında 5,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Zeki Sarıbekir, “Mevcut dönemde dünyada yaşanan kur enflasyonu üreticilere sıkıntı yaşatsa da ihracata daha fazla ağırlık vermeliyiz ve ham maddeye yatırım yapmalıyız” dedi.

22 Ara 2021 - 14:09 - Ekonomi

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