Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün bu yılın ilk 10 ayında 5,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Zeki Sarıbekir, “Mevcut dönemde dünyada yaşanan kur enflasyonu üreticilere sıkıntı yaşatsa da ihracata daha fazla ağırlık vermeliyiz ve ham maddeye yatırım yapmalıyız” dedi.
22 Ara 2021 - 14:09- Ekonomi Güncelleme: 22 Ara 2021 - 14:10
ASD’den ihracat seferberliği
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.