Brisa ödül aldı

Brisa Online Ideathon’a 14 farklı üniversiteden 36 öğrenci katıldı ve 6 takım sunum yaptı. Brisa Dönüşüm Öncüleri Fellow Programı projesiyle katılan takım ödülün sahibi oldu.Bu yıl ilkini kadın mühendislere özel tasarlayan ve “Dünya Kadın Mühendisler Günü”nde kadın mühendis adaylarına yaptığı çağrıyla duyuran Brisa, tutkuyla tasarlamak isteyen, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan ve yeni mezun mühendis adayları arasında düzenlediği “Tasarlamak İsterSEN” Ideathon Programının ikincisini tamamladı.
UYUM VE SUNUM
16-17 Aralık tarihlerinde Makers Türkiye iş birliğiyle gerçekleşen Ideathon’a 5’er kişiden oluşan 6 takım katıldı. Farklı deneyim ve pozisyonlarda çalışan Brisalı’lardan oluşan jüri ekibi; uygulanabilirlik, kattığı değer, yaratıcılık ve inovasyon, Brisa stratejilerine uyum ve sunum kriterleri açısından değerlendirmesi sonrasında “Brisa Dönüşüm Öncüleri Fellow Programı” projesiyle katılan takım birinci oldu.
ÇEVRECİ ŞİRKET OLMA
İki gün süren bu keyifli ve öğretici maratonda geleceğin mühendis adayları, ‘’gençler arasında çevreci bir şirket olma algısını oluşturmak amacıyla neler yapmalıyız?’’ sorusuna cevap ararken, ekolojik sürdürülebilirlik ve farkındalık ilkeleri doğrultusunda yaratıcı fikirler ürettiler, Ideathon kapsamında Design Thinking gibi başlıklarda eğitimlere katıldılar, sunum yetkinliklerini göstermeye ve etkinliğin proje geliştirme aşamasının ardından gerçekleşen yoga seansı ile rahatlamaya fırsat buldular. Brisa, geleceğin mühendis adaylarının yaratıcılıklarını teşvik etmeyi, onlara farklı bakış açıları kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığı “Tasarlamak İsterSEN” Ideathon Programına önümüzdeki yıllarda da devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.