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22 Ara 2021 - 14:10- Ekonomi G: 22 Ara 2021 - 14:11

Arzum’a anlamlı ödül

Arzum’un Anneler Günü reklam filmi, Türkiye’nin en prestijli yaratıcılıkve pazarlama etkinliklerinden biri kabul edilen Kristal Elma 2021’deOnline Film/Özel Günler kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Arzum’a anlamlı ödül mask

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum’un Anneler Günü için hazırladığı;  ‘Arzum’un En Güzel Hikâyesi’ reklam filmi, Kristal Elma 2021’de ödüle layık görüldü. Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Kristal Elma Yarışması’nda Arzum’un Anneler Günü filmi, Online Film/Özel Günler kategorisinde ödülün sahibi oldu.

KRİSTAL ELMA

18 Aralık’ta İstanbul Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşen, Türkiye’nin en prestijli yaratıcılık ve pazarlama etkinliklerinden biri kabul edilen Kristal Elma ödül töreninde yaratıcılık ödüllendirilirken, sektörün tüm paydaşları bir araya geldi. Kristal Elma ödülünü, reklam filmini hazırlayan TBWA\Istanbul yetkilileriyle birlikte Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız aldı. 

22 Ara 2021 - 14:10 - Ekonomi

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