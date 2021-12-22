“Her geçen gün, dijitalleşmenin verimliliği ve etkinliği artırdığı yeni gelişmelere tanık olduğumuz bu dönemde, biz de stratejilerimizi aynı doğrultuda şekillendiriyoruz” ifadelerini kullanan Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, üretim ve tedarik zincirinin yanı sıra dijital çözümlere ağırlık verdiklerini belirtti. Çapan “Pandeminin etkisi ve değişen yaşam koşullarına, alışveriş alışkanlıklarına bağlı olarak; 2021’de de çok başarılı bir yıl geçiren online mağazamızı büyütme ve geliştirme stratejimize, 2022 yılında da ağırlık vermeye devam edeceğiz” dedi.
22 Ara 2021 - 14:10- Ekonomi Güncelleme: 22 Ara 2021 - 14:11
Tepe Home’un 2022 yılı stratejilerini belli oldu
Tepe Home’un 2022 stratejilerini anlatan ve dekorasyon severler için yeni yılda neler hazırladıklarına dair ipuçları veren Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, önemli açıklamalarda bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.