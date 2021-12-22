Tepe Home’un 2022 yılı stratejilerini belli oldu

“Her geçen gün, dijitalleşmenin verimliliği ve etkinliği artırdığı yeni gelişmelere tanık olduğumuz bu dönemde, biz de stratejilerimizi aynı doğrultuda şekillendiriyoruz” ifadelerini kullanan Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, üretim ve tedarik zincirinin yanı sıra dijital çözümlere ağırlık verdiklerini belirtti. Çapan “Pandeminin etkisi ve değişen yaşam koşullarına, alışveriş alışkanlıklarına bağlı olarak; 2021’de de çok başarılı bir yıl geçiren online mağazamızı büyütme ve geliştirme stratejimize, 2022 yılında da ağırlık vermeye devam edeceğiz” dedi.