Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, soğuk havanın ülkenin neredeyse tamamında etkisini göstermesiyle tüketicilerin en çok ihtiyaç duyacağı ürünlerden olan elektrikli ısıtıcılarda kampanya başlattı. Ürünlerin fiyatı 119 TL’den başlarken MediaMarkt, hangi ürünün tercih edeceğine karar veremeyenler için yönlendirme rehberi de hazırladı.
22 Ara 2021 - 14:10- Ekonomi Güncelleme: 22 Ara 2021 - 14:12
MediaMarkt elektrikli ısıtıcılarda fırsatlar başlattı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.