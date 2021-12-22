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22 Ara 2021 - 14:10- Ekonomi G: 22 Ara 2021 - 14:12

MediaMarkt elektrikli ısıtıcılarda fırsatlar başlattı

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, soğuk havanın ülkenin neredeyse tamamında etkisini göstermesiyle tüketicilerin en çok ihtiyaç duyacağı ürünlerden olan elektrikli ısıtıcılarda kampanya başlattı. Ürünlerin fiyatı 119 TL’den başlarken MediaMarkt, hangi ürünün tercih edeceğine karar veremeyenler için yönlendirme rehberi de hazırladı.

22 Ara 2021 - 14:10 - Ekonomi

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