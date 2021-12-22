İl başkanları, döviz kurundaki düşüşü değerlendirdi

Döviz kurlarında atak devam ederken, döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla dün akşam saatlerinde iktidar tarafından yeni bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

SİYASET YİNE İKİYE BÖLÜNDÜ

Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 12,70 seviyelerine kadar indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan Euro ise 14,30'lara geldi. Kısa süre içerisinde Türk Lirası’nın yüzde 23 değer kazanması sonrası siyaset ikiye bölündü. İktidar yanlıları bu düşüşü başarı olarak görürken, muhalefet ise bunun geçici bir müdahale olduğunu ve krizin yükünün yine vatandaşa bindirildiğini ifade etti. Kimi ekonomistler ise bu durumu örtülü faiz artışı olarak yorumladı. Kocaeli Gazetesi olarak önceki akşam döviz kurlarında yaşanan hareketliliği siyasi partilerin il temsilcilerine sorduk.

“MİLLETİNE İNANAN YİNE HAKLI ÇIKTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomi destekleri ile ilgili konuşmasının ardından ilk açıklama AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’ten geldi. Ellibeş, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan: ‘Sevgili milletim; biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz. Siz bize inanın; bugüne kadar inandınız, güvendiniz ve 19 yıl Türkiye’nin altyapısıyla, üstyapısıyla nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz’ diyerek milletine olan inancını ve güvenini bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız günler önce doların nasıl sert bir düşüş yaşayacağını söylemişti ve haklı çıktı. Türk Lirası’nı teşvik paketinin açıklanmasından sonra dolarda 5-6 liralık düşüş yaşandı ve bu umuyoruz ki devam edecek. Dolardaki bu sert düşüş, bugüne kadar suni bir yükseliş yaşadığını, psikolojik olduğunu göstermiştir” dedi.

“KİME GİTTİ BU PARALAR?”

Gazetemize konuşan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Güvenin acilen tesis edilmesi gerekiyor. Ön görülemeyen bir ekonomi var. Dün 20 TL’ye gelen Euro kuru sabahleyin 13, 14’lere geliyor. Kim zengin oldu, kim fakir oldu ona bakmak lazım. Bu halk nasıl güvenip ticaret yapacak? Mevcut iktidara güven kalmadı. Biz ödeyeceğiz diyorlar. Nerden karşılıyorlar peki? Senin benim vergimden. Fiyatlar yarım saate bir değişiyor. Kimse malzeme bulamıyor. Malzeme biriktirene de stokçu diyorlar. Kime gitti bu paralar? Dolar kuru geri geldi. Gıdaya benzine yapılan zam geri gelecek mi? Verilen paralar 84 milyonun cebinden çıkacak” dedi.

“TEK KELİME İLE HOKKABAZLIK”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, önceki akşam ekonomide yaşanan durumun hokkabazlık olduğunu ifade etti. Mutlu, “Gerçek enflasyon yüzde 70’miş civarlarındayken yüzde 20 açıklıyorlardı. Dün akşam bir anda bir hokkabazlık yaşandı. Birden bütün yükün hazineye bırakılacağı açıklandı. Gecenin o saatinde döviz büroları bankalar kapalıyken kamu bankaları arasında döviz hareketliliği başladı ve döviz aşağı indirildi. Dün akşam bir ekonomi operasyonu yaşadı Türkiye’de. Bu geçici hamleler ile belki günü kurtarırsınız ancak yarın bunun acısını hep beraber daha şiddetli yaşayacağız. Gıda ve akaryakıt ürünlerinin hızlı bir inişini sağlamalılar. O zaman biz de tebrik etmesini biliriz” dedi.

“PİYASALAR KAPALIYKEN DÖVİZİ KİM BOZDURDU?”

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Dolar toplamak için düşürdüler gibime geldi. Kimsenin çözebildiğini sanmıyorum. İnsanları, Dolarını bozdursun Türk Lirası’na geçsin diye teşvik ettiler. Bu da örtülü faiz artışı olduğu anlamına geliyor. Ben ticaret yapıyorum. Bu sabah hammadde almaya gittim. Satıcılar hala 17 lira üzerinden ticaret yapıyor. İnsanların tekrar düşerken dolar alıp yükselmesini bekleyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı yatırımcı gelmiyor diyor. Bir ayda müthiş değer kaybediyor öbür gece de yüzde 30 değer kazanıyor. Bu yatırımcıları geri çekiyor. Düşüşün olması için çok yüklü miktarda döviz bozdurulması gerekiyordu. Piyasalar kapalıyken bu dövizi kim bozdurdu, bu da sorulması gereken bir soru” dedi.

“OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BENZETMESİ”

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın partisi olan Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Yap-işlet-devret modellerinde yaptıkları yatırımların ranta yönelik olduğunu gördük. Örneğin Osmangazi Köprüsü. Köprülerden geçmeyen bile para ödüyor. Bundan da aynı şekilde tasarruf bankalarında yapacaklar. Artış olursa farkı ödeyeceğim diyor. Bu parayı neyle ödeyeceksin? Vatandaşın parasıyla. Beceriksiz yönetimin maliyetini halk karşılayacak. Ülkeyi Doğan görünümlü Şahin’e çevirdiler. Bu yönetim iflası olduğunun göstergesidir. Yabancı yatırımcılarla swap anlaşmaları yapıyorlar. Bunu şimdi iç piyasada yapıyorlar. Halkı fakirleştiriyorlar. Bir an önce saraydan çıkmaları lazım. Ülkeyi fakirleştirecekler. Hareketli ülkelerde istikrar olmaz” dedi.

“GIDA ÜRÜNLERİNDE İNİŞ BİR ÇIRPIDA OLMAZ”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya ise, “Doların hızla artışı 8’ler seviyesinden sonra oldu. Bu doğal bir artış değil. Köpük şeklinde doğal olmayan bir artıştı. Bunu faiz indirimi ile alakalandırdılar ama gerçekten öyle değildi. TL’ye olan güvenin azalması nedeniyle olmuştu. Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı maddeler piyasalarda güven yarattı. Zararı olanlar olduğunu düşünmüyorum. Dövizden alanlar 8-9 seviyelerinde yapmıştı. Aşağı yönde inmesine devam edeceğine inanıyoruz. Piyasanın güvene ihtiyacı var. Dövize endeksli ürünler var, bunlar düşüşe geçecek. Ama tüketim maddelerinin aşağıya inişi zaman içinde olacak. Türkiye’de bir enflasyon var. Bu nedenle vatandaşın zarar görmemesi için maaş artışları olacak” dedi.

“DAHA ÖNCE DE YAPILDI, SÜPER ENFLASYON OLDU”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, “Ben 75 yaşındayım. Doları ömrümce takip ettim. Bunlar biliyorsunuz bankalar ile toplantı yaptılar. Bir şok tedbir uyguladılar. Bu durum geçici. Doların kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz. Türk Lirası’nın değerinin korunması lazım. Japon Merkez Bankası’nın bir programını uyguladılar. Daha önce de denendi sonra süper enflasyon oldu. İnşallah önüne geçerler ama zannetmiyorum. Daha kötü olacak. Dolar düştü diyorlar ama tekrar yükselecek. Tarih boyunca böyle olmuştur. Bunu istemiyoruz ama olacak olan bu. Türkiye’nin ekonomik yapısı budur. Yapılacak tek şey, seçim. Hükümet direniyor. Vatandaş sabretsin, kayıpları telafi olacaktır” şeklinde konuştu.