Kocaeli’de ulaşım zammı! 3 buçuktan 4,35’e çıktı!

Artan maliyetler ve mazota gelen zamlar nedeniyle Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası zam talebinde bulundu. Bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen UKOME toplantısında 49 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası tarafından kısa mesafe için yüzde 40, uzun mesafe için ise yüzde 50 olarak talep edilen zamların yanı sıra dolmuş taksilerin taksiye dönüşme talepleri gündem maddeleri arasında yer aldı. Odanın zam talebi üzerine UKOME tarafından Kocaeli Üniversitesi’nden istenen raporda ulaşıma yüzde 15 ile 20 oranında zam yapılması önerildi.

OTOBÜSE YÜZDE 24,29 ZAM

Madde, gündeme “esnafın Covid-19 sürecinden olumsuz etkilendiği ayrıca ulaşım maliyetlerine gelen zamlardan dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi için toplu taşıma ücretlerine güncel tarife üzerinden yüzde 25 ile yüzde 35 oranında tarife değişikliği” olarak alınırken üzerine şehir içi otobüs fiyatlarında yüzde 24,29 oranında zam yapıldı. 3 buçuk TL olan otobüs fiyatı 4 lira 35 kuruş oldu. İndi fiyatı 3 lira 30 kuruştan 4 lira 10 kuruşa çıkarken burada da yüzde 24,24 oranında artış yapıldı. Şehir içi indirimli bilet fiyatları 2 lira 55 kuruş olarak belirlenmiş; 20 kuruş destekle 2 lira 35 kuruş olarak vatandaşın cebine yansımıştı. 2022 ile indirimli bilet fiyatı 3 lira 5 kuruşa çıkarken 70 kuruş indirim desteğiyle yine 2 lira 35 kuruşta kaldı.

ÖĞRENCİYE ARTIŞ YANSITILMADI

Bilindiği gibi bir önceki meclis toplantısında 2022 yılında uygulanacak yeni öğrenci ve indirimli yolculuk destek ödemesi miktarının belirlenmesi ile ilgili ortak raporu oybirliği ile kabul edilmişti. Rapora göre ulaşımda indirimli taşıma için 50 kuruş olan destek ödemesi 1 TL’ye çıkarıldı.Öğrenci için 50 kuruş indirim ile 1 lira 75 kuruş olarak uygulanan tarife 2022 yılında uygulanan 1 TL destekle birlikte yine 1 lira 75 kuruş olarak kaldı.

TRAMVAY VE VAPURA ZAM

Tramvay fiyatlarında ise tam bilet 2 lira 50 kuruştan 3 liraya çıkarıldı. Tramvay için indirimli tarife 1 lira 75 kuruştan 2 lira 20 kuruşa çıkarılmış oldu. Öğrenci bileti ise 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa çıkarıldı. Deniz ulaşımında 4 lira 25 kuruş olan ücret 5 lira 25 kuruşa çıkarıldı. İndirimli olarak 3 lira 10 kuruş ödenen ücret 3 lira 85 kuruş, öğrenci için 2 lira 25 kuruş olan tarife 2 lira 80 kuruş oldu.

PARKOMAT’A ZAM

Belde A.Ş.’nin Kocaeli genelinde işletmeciliğini yaptığı yol üstü otopark ücretlerinin (Parkomat) yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili İzmit’te 0-1 saat arası 5 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 7 liraya, 1-2 saat 11 lira olarak uygulanan tarife 14 liraya, 2-3 saat 14 lira 50 kuruş olarak tarife 18 liraya çıkarıldı. Gebze’de 0-1 saat 4 lira 50 kuruş olarak tarife 6 liraya, 1-2 saat 8 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 11 liraya, 2-3 saat 12 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 15 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Diğer ilçeler için 0-1 saat 4 lira olarak uygulanan tarife 5 liraya, 1-2 saat 7 buçuk liradan 9 buçuk liraya, 2-3 saat 11 liradan 14 liraya çıkarıldı.

DOLMUŞ TAKSİLER TAKSİYE DÖNÜŞÜYOR

Dolmuş taksilerin taksiye dönüşme talepleri ile ilgili madde de gündeme geldi. S.S. 6 Nolu Şehir İçi Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif’inin 32 taksi dolmuş esnafının araçlarını değiştirerek ve Ticari Taksi Yönetmeliği’ne uygun koşullara sağlamaları kaydı ile ticari taksi olarak faaliyet gösterme talebi kabul edildi. Bir diğer yandan geçtiğimiz yıl yapılan UKOME toplantısında D-100 Karayolu’nun şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatılması kararı alınmıştı. Efe Tur’un da kullandığı alt yol yani D-100 için Asya Tur’a izin verilmemesi sonucu yönetim, durumu mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Asya Tur’a alt yol izninin verilmemesini hukuka aykırı buldu. Çıkan kararla Asya Tur, alt yolu, yani D-100’ü kullanma hakkını resmen kazanmış oldu.

DOLMUŞ TAKSİLER TAKSİYE DÖNÜŞÜYOR

Dolmuş taksilerin taksiye dönüşme talepleri ile ilgili madde de gündeme geldi. S.S. 6 Nolu Şehir İçi Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif’inin 32 taksi dolmuş esnafının araçlarını değiştirerek ve Ticari Taksi Yönetmeliği’ne uygun koşullara sağlamaları kaydı ile ticari taksi olarak faaliyet gösterme talebi kabul edildi. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda Gebze Marmaray İstasyonu ile Kirazpınar Mahallesi arasında 431 hat kodu ile yeni bir hattın kurulması da kabul edildi.

“UYMAK ZORUNDAYIZ”

Gebze’de yaşanan feci kazanın ardından tartışma konusu olan Servis Araçları Odası ve Ticaret Odalarının talebi üzerine geçici izin belgelerinin verilmesi de gündeme geldi. Bir diğer yandan geçtiğimiz yıl yapılan UKOME toplantısında D-100 Karayolu’nun şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatılması kararı alınmıştı. Efe Tur’un da kullandığı alt yol yani D-100 için Asya Tur’a izin verilmemesi sonucu yönetim, durumu mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Asya Tur’a alt yol izninin verilmemesini hukuka aykırı buldu. Çıkan kararla Asya Tur, alt yolu, yani D-100’ü kullanma hakkını resmen kazanmış oldu. Gündoğdu konuyla ilgili, “Son geldiğimiz nokta. Mahkeme kararı bize tebliğ edildi. Tabi ki mahkeme kararının gereğini yerine getireceğiz. Uymak zorundayız” dedi.