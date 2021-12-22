Kamu işvereni kaşıkla verip kepçe ile geri alıyor  

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, hastane temsilcileri ve sağlık çalışanları, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin önünde pankart ve dövizlerle toplanarak taleplerini yineledi. Grup adına açıklama yapan Çeker, “Kamu işvereni sağlık çalışanlarını ve memurları sarı sendikanın sebebiyet vermiş olduğu ekonomik mağduriyetten kurtarmalıdır. 2022 yılının başında memur ve emeklilere 6 aylık dönem için %5 zam yapılacak. Bu zam ancak 1 aylık enflasyona yeter. Sonraki 5 memur ve emeklilerin maaşı yüksek enflasyon karşısında eriyecek ve hayat daha da zorlaşacak. Resmi rakamlar bile 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşmenin daha başlamadan hükmünü yitirdiğini gösteriyor” dedi.

“MAĞDURİYET SONLANDIRILMALI”

Çeker, “Sağlık çalışanları yüksek orandaki gelir vergisine mahkum edilmiştir. Böylesine ağır gelir vergisi sağlık çalışanlarını mutsuz etmektedir. Kamu işvereni kaşıkla verdiği zammı kepçe ile geri almaktadır. Vergi sistemindeki adaletsizlik, gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Sağlıkta son yıllardaki usulsüz işlerin faturaları sağlık çalışanlarına kesiliyor. Hastaların memnuniyeti kadar sağlık çalışanlarının da memnuniyeti düşünülmeli ve emeklerinin karşılığı verilmelidir. 600 bin sağlık çalışanı ve 2 milyon 100 bin kamu görevlisinin mağduriyetini sonlandırılmalıdır” dedi. Ardından sağlık çalışanları, maaş bordrolarını yırttı.