KOŞYAD, Sezai Karakoç'u andı

Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği (KOŞYAD) geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği etkinlikle 16 Kasım Perşembe günü aramızdan ayrılan şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı. İzmit Fuar İçi’ndeki Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe KOŞYAD Başkanı Taylan Katak ve yönetiminin yanı sıra Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) Başkanı Dilek Dila Mert ve yönetimi, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ve çok sayıda şiirsever katıldı.

ŞİİR DİNLETİSİ

KOŞYAD Başkanı Taylan Katak'ın açılış konuşmasının ardından KOŞYAD Başkan Yardımcısı Filiz Kıymaz Sezai Karakoç'un hayatını ve edebi kişiliğini anlatan bir sunum yaptı. Sunumun sonrasında etkinliğe katılan şairler önce Sezai Karakoç şiirlerini daha sonra da kendi şiirlerini seslendirdiler. Sanatsal açıdan son derece verimli geçen etkinlik, sanat ve edebiyat üzerine yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.