Özlü, Okul Aile Birliği başkanlarıyla buluştu

Daha güzel, daha huzurlu ve mutlu Başiskele için 2022 yılını “ Kadın ve Aile Yılı” ilan eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, toplumun temellerini oluşturan aileye yönelik hizmetlerine şimdiden başladı. Özlü, “Konumuz Aile” sloganıyla Başiskele’de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren okulların okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi. Başiskele Sahili’nde bir restoranda gerçekleşen toplantıda okullardaki eksiklikler, eğitim kalitesi ve aileye dair konular konuşuldu.

“OKULLARDAKİ GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ OLUN”

Toplantıda konuşan Başkan Özlü, çocuklara ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalar yanında “2022 Kadın ve Aile Yılı”nda yapılacak hizmetlere değindi. Özlü, “Okul aile birliklerinin de bu noktadaki gayretlerini görüyoruz. Bizler de her zaman yanınızda olacağız ve sizleri destekleyeceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimizin nasıl yetiştiği önemli. Bu noktada sizlerle işbirliğine her zaman varız. Daha iyi bir nesil yetiştirmek elimizde. Lütfen burada bizim gözümüz ve kulağımız olunuz” dedi.