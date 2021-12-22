Gençler Kış Kampı’nda buluştu

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen Kış Kampı etkinliğine, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, gençlik odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere yaklaşık 150 genç katıldı. Yoğun kar yağışının hakim olduğu Aytepe Diriliş Kamp alanında düzenlenen etkinliğe, gençlerin yanı sıra Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Numan Akdoğan ve Gençlik Meclisi Başkanı Bahadır Aligül de katıldı.
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YÜRÜYÜŞÜ
Türk bayrakları eşliğinde Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü ile başlayan etkinlik, öğle yemeği ile devam etti. Akabinde canlı müzik eşliğinde hep birlikte şarkılar söyleyen gençler gönüllerince eğlendiler. Program kapsamında, Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinden Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Akdoğan, “Mikro/Nano Aygıtlardaki Son Gelişmeler ve Türkiye’nin Bu Yarıştaki Durumu” konulu bir sunum yaparak gençleri teknoloji alanındaki ilerlemenin önemi konusunda bilgilendirdi ve gençlerin kendileri geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Daha sonra kamp ateşi etrafında toplanan hep birlikte şarkılar söyleyerek, kartopu oynadılar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.