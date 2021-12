Gölcük Devlet’te masa başı tatbikatı yapıldı  

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi afet planı yönetmeliği gereğince, acil durum ve afet birimi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan masa başı tatbikatının bu yılki konusu birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu çok sayıda yaralının hastaneye gelmesi olarak ele alındı. Masa başı tatbikatı herhangi bir olay karşısında nelerin yapılacağı, olaya en hızlı ve en az kayıpla nasıl müdahale edilebileceği, acil durum ve afetlere hazırlıklı olabilmek, çalışanlarda farkındalık yaratmak amacıyla yapıldı. Aynı zamanda HAP (Hastane Afet Planı) Başkanı olan Başhekim Uz. Dr. Sertan Acar tatbikatın sadece hafızalarda güzel bir anı kalması temennisinde bulunarak, “Afetlere karşı, her an göreve hazır ve donanımlı olmalıyız” dedi.