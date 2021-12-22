Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi afet planı yönetmeliği gereğince, acil durum ve afet birimi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan masa başı tatbikatının bu yılki konusu birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu çok sayıda yaralının hastaneye gelmesi olarak ele alındı. Masa başı tatbikatı herhangi bir olay karşısında nelerin yapılacağı, olaya en hızlı ve en az kayıpla nasıl müdahale edilebileceği, acil durum ve afetlere hazırlıklı olabilmek, çalışanlarda farkındalık yaratmak amacıyla yapıldı. Aynı zamanda HAP (Hastane Afet Planı) Başkanı olan Başhekim Uz. Dr. Sertan Acar tatbikatın sadece hafızalarda güzel bir anı kalması temennisinde bulunarak, “Afetlere karşı, her an göreve hazır ve donanımlı olmalıyız” dedi.
22 Ara 2021 - 14:42- Gündem Güncelleme: 22 Ara 2021 - 14:44
Gölcük Devlet’te masa başı tatbikatı yapıldı
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sertan Acar önderliğinde masa başı tatbikatı yapıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.