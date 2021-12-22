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22 Ara 2021 - 14:43- Gündem G: 22 Ara 2021 - 14:44

Özlü, Altınkent’teki komşularına misafirliğe gitti  

Mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürerek Başiskeleli komşularıyla bir araya gelmeye devam eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Altınkent Mahallesi’nde bulunan Marmara Elit Sitesi’ni ziyaret etti

Özlü, Altınkent’teki komşularına misafirliğe gitti   mask

Başiskele’nin gelişimi, değişimi ve geleceği için gece gündüz demeden çalışan Başkan Özlü, katılımcı belediyecilik ve ortak yönetim anlayışıyla komşularıyla istişarelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Yasin Özlü, başkan yardımcıları ve Altınkent Mahallesi Muhtarı İsmail Şenkul ile birlikte Marmara Elit Sitesi’ni ziyaret etti. Site yöneticileri ve sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yasin Özlü, bölgede yapılan hizmetler başta olmak üzere ilçeye kazandırılan eserler ve yapılan yeni projeleri anlattı. Site sakinlerinin istek, görüş ve önerilerinin de birinci ağızdan dinlendiği toplantıda, Başkan Özlü komşularının taleplerini tek tek not alarak ortak çözümler üretti.
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22 Ara 2021 - 14:43 - Gündem

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