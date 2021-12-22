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22 Ara 2021 - 14:48- Gündem G: 22 Ara 2021 - 14:50

Parkomat’a zam geldi

Yol üstü otopark olarak adlandırılan Parkomat sistemi ile ilgili zam yapıldı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Parkomat’a zam geldi mask

Artan maliyetler ve mazota gelen zamlar nedeniyle Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası zam talebinde bulundu. Bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen UKOME toplantısında 49 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Belde A.Ş.’nin Kocaeli genelinde işletmeciliğini yaptığı yol üstü otopark ücretlerinin (Parkomat) yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili İzmit’te 0-1 saat arası 5 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 7 liraya, 1-2 saat 11 lira olarak uygulanan tarife 14 liraya, 2-3 saat 14 lira 50 kuruş olarak tarife 18 liraya çıkarıldı. Gebze’de 0-1 saat 4 lira 50 kuruş olarak tarife 6 liraya, 1-2 saat 8 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 11 liraya, 2-3 saat 12 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 15 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Diğer ilçeler için 0-1 saat 4 lira olarak uygulanan tarife 5 liraya, 1-2 saat 7 buçuk liradan 9 buçuk liraya, 2-3 saat 11 liradan 14 liraya çıkarıldı.
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22 Ara 2021 - 14:48 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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