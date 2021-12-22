İGSAŞ, gübre fiyatlarında yüzde 20’ye varan indirim yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan sonra döviz kurlarında önemli düşüşler kaydedildi. Dolarda düşüş yüzde 20’lerin üzerine çıktı. Türk lirasının döviz cinsleri karşısında değerlenmesinin ardından Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gitti. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken ürede yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada;“İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz” ifadelerine yer verildi.