‘Ostracon’, sanatseverlerle buluştu

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan serginin açılışı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği sergi, 31 Aralık’a kadar açık kalacak.

Sergi ile ilgili Prof. Dr. Neslihan Kıyar’dan bilgi alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Kıyar’ı tebrik etti. Ostracon kelimesinin anlamını paylaşan Prof. Dr. Kıyar, “Her dışlananın adının konduğu, her ötekinin belgelenerek sıkıştırıldığı dünyada; tüm ötekileri kapsamak ancak sanatın sahip olduğu özgür aklın bir çıktısı olabilir. Özgür aklın içselleştirdiği farklılık ve farkındalık, biçimin; estetiğin yegane kabul nesnesi olduğu çağımızda, biricikleşmenin tek hareket alanı sanatsal anlatıyla perçinlenmiştir. Antik Yunan’da kent devletinde dışlananın ve istenmeyenin adının kırılmış çömlek parçalarına yazılarak gerçekleştirildiği oylamanın adı olan “Ostracon” bugün biçimden hareket alan gizil bir dışlanmaya dönüşmüştür. Ötekileştirilen veya biçimsel olarak reddedilenin bütünsel estetiğin bir nüvesi olduğunu vurgulayan sergi modern ostracon anlayışına bir eleştiri-karşı duruştur.” dedi.

25 eserin yer aldığı sergi, 21-31 Aralık tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.