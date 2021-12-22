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22 Ara 2021 - 16:08- Gündem G: 22 Ara 2021 - 16:11

Özdemir: "6 ayda 100'e yakın lokanta kapandı"

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, gıda fiyatlarındaki artışın lokantacıları vurduğunu belirterek, "Gelen aşırı zamlar lokanta esnafını çok mağdur etti. Şu anda çoğu lokantamız eti kaldırdı ve boykot niteliğindedir. Son 6 ayda 100’e yakın esnaf lokantasını kapattı" dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Özdemir: "6 ayda 100'e yakın lokanta kapandı" mask

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, son günlerde artan fiyatlar ve zamlarla ilgili basın açıklaması düzenledi. Oda binasında yapılan açıklamaya Özdemir'in yanı sıra dernek üyeleri esnaflar da katıldı. Zamlarla alakalı sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Özdemir, "Gelen aşırı zamlar lokanta esnafını çok mağdur etti. Aldığımız tüm ürünlere yüzde yüz zam geldi. Türkiye’de tüm lokantacılar çok zor durumda. Aldığımız her şeye zam geldi. Et, yağ, un, sebze bakliyat bunlar bizim olmazsa olmazımız. YağI musluktan su nasıl akıyorsa öyle kullanıyoruz. Şu anda çoğu lokantamız eti kaldırdı ve boykot niteliğindedir" dedi.

6 AYDA 100'E YAKIN ESNAF LOKANTASI KAPANDI 

Bunun için gerekli adımların atılmasını yetkililerden rica eden Özdemir, "2 gün önce düşen kur düşüşünün ardından bizim de tüm giderlerimizin düşmesini istiyoruz. Kurun düşmesi bizim için çok iyi oldu. Ticaretimiz canlansın istiyoruz. Stokçuların burunları sürtülsün. Her bölgeden lokantacı arkadaşlarımız burada ve hepsi sıkıntıda. 2022 yılında fiyatların oturmasını bekliyoruz. Oynak fiyatlardan dolayı tarife dahi yapamıyoruz. Eğer böyle giderse çoğu esnafımız kapatma kararı aldı. Esnafımızın sesi olmak zorundayız. Son 6 ayda 100’e yakın esnaf lokantasını kapattı" dedi.

ASGARİ ÜCRETE DEĞİNDİ

Asgari ücrete gelen zamlarla ilgili konuşan Özdemir, "Yılbaşından itibaren asgari ücrete zam geldi. Bu fiyatta çalışmamız mümkün değil. Bir komiyi bile günlük 200 liradan aşağı çalıştıramıyoruz. Bize de bu konuda çok külfet geliyor. Sigortalarımıza kolaylık sağlanmasını istiyoruz. KDV pandemi döneminde yüzde 1 tekrar yüzde 1 inmesini istiyoruz. Şuanda yüzde 8 oldu. Biz yıllardır bu ülkenin esnafıyız. Devletimizin bu konuda bize kolaylık sağlamasını istiyoruz.Ortalama et fiyatlarımız 45-50 lira taban fiyatı veriyoruz. Ama bu belki 5 ay geçerli olacak gelen zamlarla fiyatlar artıyor. Her şeye sürekli ayrı fiyat çıkartmak zorunda kalıyoruz. Ortak bir çalışma yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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22 Ara 2021 - 16:08 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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