Çakmak çalan kadına sosyal medyadan "Bağış yap, şikayetçi olmayalım" dedi

İzmit’in Körfez Mahallesi D-100 Karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna otomobiline yakıt almak için gelen bir kadın, market reyonundan çakmak aldı ve çantasına gizledi. Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, kadının iki çakmak çaldığını belirledi, otomobilin plakası tespit edildi. Akaryakıt istasyonu sosyal medya hesabından, “Sayın hanımefendi 21 Aralık saat 16.55'te yakıt aldıktan sonra ödeme yaparken çakmak çaldığınızı kameralardan tespit ettik. Yüzünüz ve araç plakanız çok net. Çakmakların bedeli ve Kocaeli Eğitim Vakfı’na en az 500 TL bağış makbuzunu yollayın, sizi emniyete vermeyeceğiz. Son gün 24 Aralık" diye paylaşımda bulundu.

OTOMOBİLİ OLAN GAYET İYİ GİYİMLİ BİR KADIN

Şüpheliyi güvenlik kamerası görüntülerinden fark ettiklerini söyleyen akaryakıt istasyonunun sahibi Ulaş Erenkaya, “İstasyonlarda genelde bu tarz konular maalesef gerçekleşiyor. Bizde de son dönemlerde bu tarz konular artınca bazı önlemler alarak müdahaleler yapmaya çalıştık. Bir personelimizin bizi uyarmasıyla kameralarımızı izlemeye başladık. İzlediğimizde gördüğümüz sonuç bir otomobili olan, gayet iyi giyimli bir kadının çakmağı alıp çantasının altına gizleyip, çaldığını fark ettik” dedi.

BAĞIŞ YAPILIRSA ŞİKAYETÇİ OLUNMAYACAK

Ulaş Erenkaya “İnşallah ilgili kişi şartlarımızı yerine getirir bağış yaparsa herhangi bir suç duyurusunda bulunmayacağız. İki çakmak herhalde 10 lira falan ediyordur, onları getirip, minimum da 500 lira bağış yaparsa görüntüleri de silmeye razıyız. Bu tarz insanların fark edildiklerini bilmeleri çok önemli. Bizim de takip ettiğimizi bilmelerini istedik. Kimsenin yanına kar kalacak bir konu değil, toplumu da bu konuda en azından kendi sosyal medyamız üzerinden bilinçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.