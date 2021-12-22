İzmit Belediyesinden yeni hizmet noktası 

Kentin en gözde ilçesi İzmit’te vatandaşların düşüncelerini, isteklerini ve taleplerini her daim ön planda tutarak çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, yeni bir hizmet noktasını daha faaliyete geçirdi. Buna göre İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Parkı’nın hemen karşısında yer alan ve daha önce turizm durağı olarak bilinen moboyu yenileyerek vatandaş hizmet noktası olarak kullanıma açtı.



BELEDİYE İLE KÖPRÜ OLACAK

İzmit Belediyesi ile vatandaş arasında köprü görevi görecek olan hizmet noktasında, İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görevli personeli mesai saatleri arasında görev yapacak. Vatandaşlar, buradan şikâyet ve taleplerini gerekli mercilere iletme imkânı yakalayacak. Belediye faaliyetlerini tanıtıcı bilgi broşürleri temin edebilecek.



TARİH YENİDEN CANLANACAK

Vatandaşlar İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından çıkarılan ve kentte önemli bir karşılık gören İzmit Kafası Dergisi ile İzmit halkının gazetesi olan 28 Haziran Gazetesi’ne de ücretsiz bir şekilde erişebilecekler. İzmitlilerin yıllarca gazete ve dergi satın olma noktası olan moboda ücretsiz dağıtılan gazete ve dergilerle İzmitliler için tarih adeta yeniden canlanacak.