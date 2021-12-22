Sanat Sokağı yeni yıla hazır

2021 yılının son günlerinin yaşandığı ve yeni yıl coşkusunun paylaşıldığı bugünlerde kolları sıvayan İzmit Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’in en işlek ve en sembol bölgelerinden biri olan Sanat Sokağı’nı rengârenk süsleyerek ışıl ışıl bir hale getirdi. Yeni yıl teması ile renklendirilen Sanat Sokağı’ndan geçen tüm vatandaşlar, yeni yıl heyecanını daha da güçlü yaşayacak.



KENT MERKEZİNE RENK KATTI

İzmitli kadınların el emeklerini değerlendirdikleri ve aile bütçelerine katkı sağladıkları İzmit Belediyesi El Emeği Satış noktalarından biri olan Sanat Sokağı, her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı öncesi ilçe merkezine renk kattı. Yeni yıl heyecanına ortak olmak isteyen tüm vatandaşlar, Sanat Sokağı’na giderek hem sokağın tadını çıkarabilir hem de el emeği stantlarına göz atabilir.