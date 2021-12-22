Vatandaşın fiyat düşüşünden ümidi yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Dolar, Euro ve Altın’da düşüş gerçekleşti. Rekor seviyelerde işlem gören Dolar, Euro ve Altın’da çalkantılar devam ediyor. 18 seviyelerinden 12 seviyelerine dahi düşen dolar akıllara yapılan zamlar da geri alınacak mı sorusunu getirdi. Çarşı pazardaki ürünlere yapılan fahiş zamların geri alınıp alınmayacağı merak konusu. Kocaeli Gazetesi olarak düşüş sonrası fahiş zam gelen ürünlerin tekrar düşüp düşmeyeceği sorusunu vatandaşa yönelttik.

“TÜRK LİRASI ÖLÜYOR”

Kestane satıcısı Sait Ortaç ülkede yanlış bir sistemin var olduğunu ifade etti. Ülkede kriz olduğunu söyleyen Ortaç, “Dolar 18 liraya çıktı. Geçen gün indirdiler. Tekrar çıkacak. Bu sebeple indirim de yapmayacaklar. 20 senedir esnafım. Hiçbir zaman gıda ürünlerine indirim yaptıklarını görmedim. Türk Lirası ölüyor. Gıda bundan sonra böyle kalacak, belki zamlar durur ama fiyatlar düşmez. Gençlerimizin cebinde para yok. Biri iki adet kestane alıyorlar. Adede düştü alımlar” dedi.

“FİYATI YÜKSELEN ŞEY DÜŞMEZ”

Seyyar satıcı Delalettin Çiftçi, “Ürünler düşmedi, düşmeyecek de. Ben 72 yaşındayım. Şimdiye kadar fiyatı yükselen bir şeyin düştüğünü görmedim. Benzin fiyatlarında yapıyorlar onu da göz doldurmak için. Milletin kulağını indirim kelimesine alıştırmak için yapıyorlar o da zaten hep yüksekte kalıyor” dedi.

“PARASINI KAYBEDENLER ACISINI ÇIKARACAK”

Öğrenci Barış Satıcı, “Düşmesi gerekiyor ama değişen bir şey yok. Marketler aynı fiyatta. İnsanlar paralarının yok olması korkusu ile Dolar ve Euro aldılar. Yükselecek diye aldıkları dövizler bir gecede düştü. Bunun da acısını bir şekilde çıkartacak vatandaş. Asgari ücrete zam yaptılar onun da faydası olmayacak” dedi.

“FRANSA’DAN GETİRDİĞİM PARA AZALMIYOR”

Fransa’da yaşayan gurbetçi Emin Üzük, “Ben Fransa’da yaşıyorum. Orada bir ekmeği 20 Cent’e alabiliyoruz. Buradaki kuruşa denk geliyor. Türkiye’de de ekmek kuruşla alınmalı. Burada hayat pahalı. Yanımda getirdiğim para, harcama yapmama rağmen azalmıyor. Benim için belki güzel olabilir ama buradaki insanlar için çok kötü bir durum” dedi.

“DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK”

Öğrenci Yusuf Balkaya, “Türkiye’de ekonomi çok kötü. Bir düzen yok. Fiyatlar günlük değişiyor. Yaşanabilir bir ülke olmaktan çıktı. Fiyatları da düşürmediler. Düşüreceklerini de zannetmiyorum. İnsanlar çok şey kaybetti kısa sürede. Yüksek fiyatlar ile toparlanmayı hedefliyorlar. Değişen bir şey olmayacak” dedi.

“MANTIKEN DÜŞMESİ GEREKİYOR”

Emekli Şükran Biner, “Zam gelen ürünlerin hepsi dolar yükseldi diye zam gelmedi. Mantıken düşmesi gerekiyor ama düşen bir şey yok. Esnafın bir kısmı dükkanlarını işletemez hale geldiği için zam yaptı. Ki büyük bir kısmı da yüksek fiyattan aldı ürünleri. Düşeceğini zannetmiyorum” dedi.

“FİYATLAR ARTAR AMA DÜŞMEZ”

Emekli Ferit Kaçan, “Bu ülkede çok fazla krizler gördük. Fiyatlar her zaman artar ama düşmez. Döviz oynar enflasyon olur. Ticari ahlakı ve ahilik kültürünü unutalı zaten çok oldu. Enflasyon rakamlarının artmaya devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“FİYATLAR DÜŞSE DE PAHALI”

İngilizce öğretmeni Velat Bal, “ Dolar 18 lira olduktan sonra gelen zam dolar 13 lira olduktan sonra en fazla ne kadar düşebilir? 30 liradan 50 liraya çıkan şey en fazla 45 liraya düşer. Fiyatlar düşse bile düşük sayılmaz. Biz sadece 30 liradan 45’e çıktığını unutup 50 liradan 45’e düştüğünü hatırlıyoruz. Her şeye zam zaten geldi bu kaçınılmaz bir gerçek. Doların hareketliliği enflasyonu daha da arttıracak” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR YARINI BİLMİYOR”

Öğrenci Büşra Tok, "Ekonomi kötü. Herkes kötü olduğunun farkında. İnsanlar yarını bilmediği için hamle yapamıyor. Zamlarla birlikte fiyatı yükselten kişiler de düşürme cesareti gösteremez” dedi.

“BENZİN ESKİSİNDEN AZ OLMAYACAK”

Emekli Nevin Kılcı, “Yıllardır ekonomiyi takip ediyoruz. Dolar arttığı zaman market fiyatları da artıyor ama düştüğünde geri düşmüyor. Gıdadan kıyafetlere kadar hiçbir şeyin fiyatı düşmez hep artar. Kurlar hareketli olduğu sürece fiyatlar artacak. Benzin fiyatı da arttı eski halinden daha az olmayacak” dedi.