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22 Ara 2021 - 22:54- Asayiş G: 22 Ara 2021 - 22:55

LPG’li otomobil alev alev yandı

 İzmit’te seyir halinde olan LPG’li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
LPG’li otomobil alev alev yandı mask

Alınan bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 GY 725 plakalı LPG’li bir otomobil, Kandıra sapağı ışıklar mevkisinde aniden alev aldı. Aracın ön kaputundan yükselen dumanları gören sürücü aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonu görevlileri yangın tüpleri ile alevlere müdahale etse de söndüremedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 
# Yangın

22 Ara 2021 - 22:54 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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