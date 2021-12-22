LPG’li otomobil alev alev yandı

Alınan bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 GY 725 plakalı LPG’li bir otomobil, Kandıra sapağı ışıklar mevkisinde aniden alev aldı. Aracın ön kaputundan yükselen dumanları gören sürücü aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonu görevlileri yangın tüpleri ile alevlere müdahale etse de söndüremedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Yangın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.