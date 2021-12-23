Evinde düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesi’ne bağlı Büyük Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. 82 yaşındaki Z.B.'den bir süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu evin çelik kapısı açıldı. Ekipler yaşlı kadını banyoda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yaşlı kadına sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.