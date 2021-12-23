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23 Ara 2021 - 09:22- Asayiş G: 23 Ara 2021 - 09:25

İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de ters yönden gelen iki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı mask

Kaza, Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar’dan Gölcük’e giden E.S.H idaresindeki 34 RL 7954 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Gölcük’ten Karamürsel’e gitmekte olan S.B.A idaresindeki 20 BR 157 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 BR 157 plakalı araç takla atarken sürücüsü S.B.A ise aracın içerisinde sıkıştı. 34 RL 7954 plakalı aracın sürücüsü E.S.H de kazada yaralandı. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyelerin yoğun çabası sonucu S.B.A sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Her iki sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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23 Ara 2021 - 09:22 - Asayiş

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