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23 Ara 2021 - 09:33- Spor G: 23 Ara 2021 - 09:34

Judocular Zonguldak’ta kürsüden inmedi

Uluslararası Madenci Judo Turnuvasına ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular kürsüden inmedi

Judocular Zonguldak’ta kürsüden inmedi mask
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Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Judo Federasyonu ve Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Geleneksel Madenci Turnuvasının bu yıl 5.’si düzenlendi. 26 il ve 2 ülkeden 1000’e yakın sporcu turnuvada ter döktü. Site Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve çok sayıda sporcuyla davetli katıldı.

40 MADALYA KAZANDILAR

Turnuvada Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar ve Ümitler kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı judocuları toplamda 40 madalya kazanarak kürsüden inmedi. Şampiyonada derece yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular ise şöyle:

Süper Minik Kategorisi

34 Kg M.Salakh Sirioglu 1.

+55 Arsima Alen Atkan 1.

34kg Ahmet Yusuf Hakyol 2.

40 Kg Melisa Karacaova 2.

25 Kg Gökçe Karagöz 2.

34kg Ahmet Yusuf 2.

+55 Nuri Mete Tabanlı 3.

+55 Nuri Mete Tabanlı 3.

38kg Yusuf Ali Kara 3.

Minikler Kategorisi

57kg Berra Topaloğlu 1.

42 Kg Hüseyin Hakyol 2.

60 Kg Yaser Karpuz 2.

48kg Tuğçe Ceren Örs 2.

28 Kg Z. Ceren Karakaya 3.

38 Kg Rustem Kalyoncuoğlu 3.

60 Kg Ahmet Ertuğrul Biçer 3.

+60 Ömer Asaf Gümüş 3.

38kg Mustafa Tuğrul Seymen 3.

Yıldızlar Kategorisi

40 Kg Elif Toruk 1.

44 Kg Şevval Erdoğmuş 1.

55 Kg Ömer Lütfü Özkalay 1.

50 Kg Miraç Ömer Çalışal 2.

34 Kg Ansar İdris 3.

Ümitler Kategorisi

48 Kg Gizem Dinçer 1.

55 Kg Tunahan Dinç 1.

60 Kg Hilmi Mucık 1.

66 Kg Emre Yazgan 1.

90 Kg Atilla Dinç 1.

40 Kg Semanur Aslan 2.

48 Kg Eylül Budak 2.

52 Kg Necla Şeker 2.

55 Kg Beytullah Gemici 2.

63 Kg Zehranur Kaya 2.

48 Kg Özge Sarıgül 3.

63 Kg Sümeyra Kara 3.

70 Kg İclal Koçum 3.

66 Kg Yunus Yazgan 3.

90 Kg Ömer Faruk Yaylak 3.

+70 Kg Şilan Ok 3.
# Mustafa
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23 Ara 2021 - 09:33 - Spor

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