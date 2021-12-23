Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı

Erken seçim tartışmaları devam ederken son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC, yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette CHP ve İYİ Parti oylarını artırırken AKP, MHP ve HDP'nin oylarında düşüş görüldü. AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 41,4 oranında kaldı.

AKP'NİN OYLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

ORC'nin anketine göre İYİ Parti, Şubat ayı anketindeki yüzde 10,8 oy oranını yükselişini sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranına çıkarttı. CHP ise 2018 oy oranı olan yüzde 22 ile başladığı Şubat ayı seçim anketi grafiğinde, yıl sonuna geldiğimizde oy oranını 3 puan artırarak yüzde 25.5 seviyesine taşıdı. Ankette AKP'nin oy oranlarında ise Şubat ayı anketine göre düşüş görüldü. Partinin yüzde 36,8 olan oy oranı, grafikte yıl sonunda yüzde 30,3'e kadar geriledi.