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23 Ara 2021 - 09:46- Siyaset G: 23 Ara 2021 - 09:52

Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı

Son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC'nin yaptığı araştırmaya göre; bu pazar seçim olsa AKP'nin oy oranı 30.3, CHP'nin oy oranı yüzde 25, MHP'nin oy oranı yüzde 8.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde ise 15.9 olarak belirlendi. Aynı ankette HDP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.

Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı mask

Erken seçim tartışmaları devam ederken son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC, yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette CHP ve İYİ Parti oylarını artırırken AKP, MHP ve HDP'nin oylarında düşüş görüldü. AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 41,4 oranında kaldı.

AKP'NİN OYLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

ORC'nin anketine göre İYİ Parti, Şubat ayı anketindeki yüzde 10,8 oy oranını yükselişini sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranına çıkarttı. CHP ise 2018 oy oranı olan yüzde 22 ile başladığı Şubat ayı seçim anketi grafiğinde, yıl sonuna geldiğimizde oy oranını 3 puan artırarak yüzde 25.5 seviyesine taşıdı. Ankette AKP'nin oy oranlarında ise Şubat ayı anketine göre düşüş görüldü. Partinin yüzde 36,8 olan oy oranı, grafikte yıl sonunda yüzde 30,3'e kadar geriledi.
# chp, İyi Parti

23 Ara 2021 - 09:46 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

Rambo Un Bambosu - Hepsi algici bu şirketlerin.Ne yaparsanız yapın oyunun boşa gideceği endişesini yaratmaya çalışıyorsunuz bu anketler yasaklanmalıdır .vatandaşı yönlendirmeye çalışıyorlar.bu anketler seçim hilesidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 10:25
01

Yuvacıklı - evet 20 senedir her seçim ak partinin oyları devamlı düşüyor bakıyorsun meclis dışı kalacak ama hep iktidarda ve bu anketçilere güvenipte sevinen bir grupta var Allah akıl soksun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 10:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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