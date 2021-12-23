Kuyumcularda Nuri Koç güven tazeledi

Kocaeli Kuyumcular Derneği 20. Olağan Genel Kurulu’nu KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Tek adayın olduğu kongrede mevcut Başkan Nuri Koç, tekrar aday seçildi. Kongrenin divan başkanlığını İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk yaparken divan yardımcılıklarını İKM Başkan Yardımcısı Turan Şahin ve İKM Kadın Kolları Başkanı Berrin Çakal katiplik görevini ise Kamil Oruç yaptı. Toplamda 84 üyesi bulunan Kocaeli Kuyumcular Derneği'nin kongresinde Nuri Koç, 47 üyenin oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.

FAALİYETLERİ AKTARDI

Kongrede söz alarak derneğin çalışmalarını aktaran Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, "Bazı meslektaşlarımız bilindiği üzere son yıllarda meslekleri başlarında katledildi ve bu tür olayların önüne geçebilmek için kamera ve güvenlik sistemlerimizi hazırladık ve kullanıma aldık. Kurumlarımıza piyasadaki son durumların göründüğü ekranları yerleştirdik, internet sitemizde de kullandığımız site ile birlikte dernek sayfamız en fazla ziyaret edilen dernek sayfalarından biri oldu. Sektör başkanları yönetmeliği olmayan sektörümüzün bu konu hakkında ilerleme sağlanabilmesi için Ankara'da kaldık ve çalışmalarımız yaptık" diye konuştu.

‘SON KEZ ADAY OLDUM’

Başkan Nuri Koç, yeni dernek binası ve ayar evi yapımı için üyelerce biriktirilen ata liraların kullanımı için yetki isteyerek "Bundan sonraki dönemde sektörün sorunlarına çözüm bulabilmek adına çalışmalarımızı yapacağız. Geçtiğimiz dönemlerdeki faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi tekrar seçtiniz fakat belirtmek istiyorum, son kez başkanlık için aday oldum. Bundan sonrası için görevi gençlerimize devretmek istiyoruz. Derneğimizin bir binası olmalı 200 metrekare olmalı içerisinde eğitim birimi olmalı ve önümüzdeki dönem bunun inşası için çalışacağız. Bir ayar evi projemiz de var çünkü buradan İstanbul'a gittiğimizde bir günümüz gidiyor. Bunun için destek istiyoruz" dedi. Dernek üyeleri ofis yapımı için Başkan Koç’a yetki verdi.

NURİ KOÇ’UN YÖNETİMİ

Bayram Yılman

Hamza Kumru

Altuğ Bayram

Zafer Mamay

Yusuf Tuğrul

Salih Sarıkaya

DENETİM KURULU

Hakan Şengil

Mahir Sezgenç

Osman Öztürk