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23 Ara 2021 - 10:10- Gündem G: 23 Ara 2021 - 10:12

Usta şeflerden tecrübe paylaşımı  

Antikkapı A.Ş. Antik Akademi kapsamında pandemi nedeniyle ara verdiği okul söyleşileri ve atölye çalışmalarına tekrar başladı  

Usta şeflerden tecrübe paylaşımı   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. Antik Akademi kapsamında okul söyleşileri ve atölye çalışmalarına tekrar başladı. Kocaeli genelinde bulunan mesleki liselerin yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Antikkapı şefleri, burada öğrencilere aşçılıkla alakalı tecrübelerini aktarıyor.

 

ÖĞRENCİLERİ AŞÇILIĞA HAZIRLIYORLAR

Pandemiden sonra ilk defa yapılan Antik Akademide aşçılar, Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.  Deneyimli şefler öğrencilere aşçılığın püf noktalarını anlatarak onları aşçılığa hazırlıyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerine yemekler, aşçılık ve mesleğin önemi hakkında bilgi verildi.

 

ÖĞRENCİLERLE MUHABBET ETTİLER, YEMEK YAPTILAR

Antikkapı’nın usta şefleri Recep Aslan, Eda Yılmaz ve Recep Türk’ün yanı sıra Maide Kafe Restoranı Barista sorumlusu Recep Aydınlı ve Yönetim Sistemleri Şefi Elif Altıntaş lise öğrencileriyle buluştu. Buluşma esnasında öğrenciler ve şefler arasında sıcak muhabbet göze çarparken şefler deneyimlerini uygulamalı olarak aktardı.

 

SEKTÖRLE ALAKALI BİLGİ AKTARIMI

Sektörde işçi istihdamına değinen Antikkapı Şefi Recep Aslan, sektörde şu an yetişmiş eleman bulmak çok zor olduğunu belirterek bu işin okulunun okunuyor olmasının artı olduğunun altını çizdi. Bir diğer Şef Eda Yılmaz ise kadın aşçıların eskiye nazaran daha çok yer edinebildiğini vurgulayarak, kız öğrencilerin bu konuda önlerinin açık olduğuna işaret etti. Konuşmacılardan Maide Kafe Restoranı Barista sorumlusu Recep Aydınlı ise kahvenin ve diğer içeceklerinin tarihi serüvenlerini anlattı.

 

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederken Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel ve çalışanlarının yakın ilgilerinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade etti.

# Kadın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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23 Ara 2021 - 10:10 - Gündem

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