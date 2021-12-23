Reklamı Kapat
23 Ara 2021 - 10:19- Gündem G: 23 Ara 2021 - 10:20

Kartepli gençler bilimin peşinde  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı’nı açtı. Başkan Kocaman “Gençler araştırıyor, öğreniyor, üretiyor bilimin ışığında geleceğe yürüyorlar” dedi.    

Kartepli gençler bilimin peşinde   mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, ülkenin ve Kartepe’nin geleceği için gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından “Her fikir değerlidir” ilkesinden hareketle öğrencilerin bilimle buluşması, bilime ve bilimsel düşünmeye ilgi duymasını sağlamak amacıyla bilim fuarı düzenlendi.   

 

18 PROJE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından düzenlenen “TÜBİTAK Bilim Fuarı” okul binasında açıldı. Öğrencilerin yaparak, yazarak öğrenmelerine ortam hazırlayan bilim fuarında öğrenciler tarafından TÜBİTAK’a yapılan başvurular sonrasında onay alan, 18 öğretmen, 60 öğrenciyle, altısı inceleme, altısı araştırma, altısı tasarım olmak üzere 18 proje sergilendi.

 

MAŞALLAH GENÇLERİMİZE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, TÜBİTAK Bilim Fuarı açılış kurdelesini kestikten sonra öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek bilgi aldı. Her öğrenci tarafından anlatılan projeleri ilgiyle dinleyen Başkan Kocaman “Gençler araştırıyor, öğreniyor, üretiyor bilimin ışığında geleceğe yürüyorlar. İlçemizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitim, spor ve sanatta iç içe olmaları bize güven veriyor. Aklını, zekasını, yeteneklerini bilimle yoğuran gençlerimize maşallah” açıklamasında bulundu.

 

# Kartepe, proje, eğitim, Mustafa
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kartepe-Derbent yollarıda kışa hazır   mask
Kartepe-Derbent yollarıda kışa hazır  
Kartepe Belediyesi’nde çok sayıda müdürün yeri değişti! mask
Kartepe Belediyesi’nde çok sayıda müdürün yeri değişti!
Kartepeli minikler tiyatro ile motive oldu   mask
Kartepeli minikler tiyatro ile motive oldu  
BAŞKAN KOCAMAN CEMİYETLERDE mask
BAŞKAN KOCAMAN CEMİYETLERDE
Kartepe’de futbol sahaları yenilendi   mask
Kartepe’de futbol sahaları yenilendi  
Kartepe’de Öğretmenler Günü etkinliği duygulandırdı mask
Kartepe’de Öğretmenler Günü etkinliği duygulandırdı
Kartepe'de hafta sonu vezneler açık mask
Kartepe'de hafta sonu vezneler açık
Kartepe’de tüm mezarlıklara özel bakım mask
Kartepe’de tüm mezarlıklara özel bakım
Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı mask
Kocaman’dan öğretmenler günü mesajı
Kocaman Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nde mask
Kocaman Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nde

23 Ara 2021 - 10:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.580.863 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kartepli gençler bilimin peşinde   mask
Kartepli gençler bilimin peşinde  
Usta şeflerden tecrübe paylaşımı   mask
Usta şeflerden tecrübe paylaşımı  
Büyükşehir TSM Korosu’ndan muhteşem konser mask
Büyükşehir TSM Korosu’ndan muhteşem konser
Sanat Sokağı yeni yıla hazır mask
Sanat Sokağı yeni yıla hazır
İzmit Belediyesinden yeni hizmet noktası  mask
İzmit Belediyesinden yeni hizmet noktası 
Özlü, Altınkent’teki komşularına misafirliğe gitti   mask
Özlü, Altınkent’teki komşularına misafirliğe gitti  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL