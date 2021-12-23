Kartepli gençler bilimin peşinde  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, ülkenin ve Kartepe’nin geleceği için gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından “Her fikir değerlidir” ilkesinden hareketle öğrencilerin bilimle buluşması, bilime ve bilimsel düşünmeye ilgi duymasını sağlamak amacıyla bilim fuarı düzenlendi.
18 PROJE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından düzenlenen “TÜBİTAK Bilim Fuarı” okul binasında açıldı. Öğrencilerin yaparak, yazarak öğrenmelerine ortam hazırlayan bilim fuarında öğrenciler tarafından TÜBİTAK’a yapılan başvurular sonrasında onay alan, 18 öğretmen, 60 öğrenciyle, altısı inceleme, altısı araştırma, altısı tasarım olmak üzere 18 proje sergilendi.
MAŞALLAH GENÇLERİMİZE
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, TÜBİTAK Bilim Fuarı açılış kurdelesini kestikten sonra öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek bilgi aldı. Her öğrenci tarafından anlatılan projeleri ilgiyle dinleyen Başkan Kocaman “Gençler araştırıyor, öğreniyor, üretiyor bilimin ışığında geleceğe yürüyorlar. İlçemizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitim, spor ve sanatta iç içe olmaları bize güven veriyor. Aklını, zekasını, yeteneklerini bilimle yoğuran gençlerimize maşallah” açıklamasında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.