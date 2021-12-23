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23 Ara 2021 - 10:30- Gündem G: 23 Ara 2021 - 10:33

Kocaeli'de kar, kent merkezinin yüksek kesimlerinde de yağdı

İzmit olmak üzere Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgeler kısmen beyaza büründü.
Kocaeli'de kar, kent merkezinin yüksek kesimlerinde de yağdı mask

Kocaeli'de etkili olması beklenen kar yağışları gece saatlerinde yağdı. Kentin çeşitli ilçelerinin yüksek kesimlerinde beyazlıklar görülmeye başlandı. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar, araçlarının tavan ve cam kısımlarının karla dolu olduğunu gördü. Öte yandan evlerin çatıları ve bahçe bitkileri de beyaza büründü. Kocaeli'de kar yağışlarının bugün de sürmesi bekleniyor.
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23 Ara 2021 - 10:30 Kocaeli- Gündem

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