Kocaeli'de kar, kent merkezinin yüksek kesimlerinde de yağdı

Kocaeli'de etkili olması beklenen kar yağışları gece saatlerinde yağdı. Kentin çeşitli ilçelerinin yüksek kesimlerinde beyazlıklar görülmeye başlandı. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar, araçlarının tavan ve cam kısımlarının karla dolu olduğunu gördü. Öte yandan evlerin çatıları ve bahçe bitkileri de beyaza büründü. Kocaeli'de kar yağışlarının bugün de sürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.