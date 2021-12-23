Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! İşte görülen belirtiler...

Covid-19 her geçen gün mutasyona uğruyor ve yeni bir varyant ile karşımıza çıkıyor. Alfa, Beta, Delta, Gamma derken şimdi de Omicron Varyantı ile mücadele başladı. 24 Kasım’da tanımlanan Omicron varyantı, çok kısa bir sürede birçok ülkede baskın hale geldi. Bunun en önemli nedeni ise Delta’dan daha hızlı bulaşıyor olması. Öte yandan Koronavirüs mutasyona uğradıkça hastalığın semptomları da değişmeye başlıyor. Covid-19’un en belirgin belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, tat/koku kaybı yer alırken varyantlarla beraber bu belirtiler yavaş yavaş değişiyor gibi görünüyor.

Hürriyet'tten Selin Irmak Kaçmaz'ın haberine göre, Omicron’un en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İngiltere’de yapılan bazı analizler, yeni varyantın en yaygın belirtilerinin burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşırma olduğunu söylüyor. Bu belirtiler, bu zamana kadar Covid-19 hakkında uyarıldığımız semptomlardan farklı. Omicron varyantını inceleyen Profesör Tim Spector, bu yeni belirtilere dikkat çekmenin öneminden bahsediyor ve çok kritik bir noktanın altını çiziyor: “Omicron’un belirtileri neredeyse soğuk algınlığı belirtileri ile aynı. Bu semptomları tanımak ve ‘hafif bir soğuk algınlığı’ düşüncesinden kurtulup Covid-19 testi yaptırmak hayati önem taşıyor” diyor. Profesör Spector, ateş, öksürük veya koku kaybı gibi 'klasik' Covid semptomlarının artık yalnızca vakaların çok azında bulunduğunu söylüyor.

Araştırma yürüten uzmanlar da Tim Spector ile aynı fikirde. Varyantlarla beraber ortaya çıkan yeni semptomların, Covid-19 belirtileri tablosuna eklenmesi gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, bu semptomların insanlara tam anlamıyla duyurulmamasının, erken aşamada virüsün tespitine engel olduğunu ve yayılımın arttığından bahsediyor.