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23 Ara 2021 - 10:53- Eğitim G: 23 Ara 2021 - 10:54

KOÜ DK Oda Orkestrası'ndan Yıl Sonu Konseri

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası 23 Aralık (Bugün) saat 15.00’de başlayacak konser, KOÜ Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde seyirci ile buluşacak. 

KOÜ DK Oda Orkestrası'ndan Yıl Sonu Konseri mask

KOÜ “DK  Oda Orkestrası” Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı” nda 2015 yılında kuruldu ve o yıldan itibaren de gerek devlet konservatuvarı çatısı altında gerek farklı konser salonlarında pek çok başarılı konser ile ilklere imza attı. Doç. Dr. Revnak Yengi’ nin şefliğini üstlendiği DK Oda Orkestrası, kimi kuruluşlarla birlikte düzenlediği konserlerle Kocaeli’de klasik müziğin dinleyici kitlesinin yaygınlaşmasına aracı olduğu gibi şehirde merkezinde Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin bulunduğu ve başarılı konserleriyle Kocaeli’li sanatseverleri gururlandıran profesyonel gençlik orkestralarının da kurulmasına kaynaklık etmektedir. Bunun yanısıra Türkiye'de kurulan pek çok gençlik orkestrasının da sınavlarında başarılı olmakta ve Türkiye'nin müzik yaşamına nefes vermektedirler. 


DK Oda Orkestrası Devlet Konservatuvarı’nın kendisine tahsis etmiş olduğu prova salonu ve geniş prova imkanları ile hızla gelişmekte ve bu sayede, Mozart, Beethoven, Schubert senfonilerinden Shostakovich’e, Çağdaş Modern Türk Müziği bestecilerinin yapıtlarından Çağdaş Müzik bestecilerinden Schnittke’ye ulaşan klasik müzik repertuvarının zorlu yapıtlarından oluşan bir repertuvara sahiptir. 


KOÜ rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü, bir önceki dönem Devlet Konservatuvarı müdürü Doç. Dr. Gülşen ve halen görevini sürdüren Konservatuvar müdürü Doç. Enver Mete Aslan’ın orkestraya verdiği sınırsız destek bir yana, DK Oda Orkestrası disiplinli bir sanat eğitimi ve ileriye dönük vizyoner bir yönetimin neler başarabildiği ve başarabileceğinin bir kanıtı olarak Kocaeli ve Türkiye sanat yaşamının bir gerçeği olarak yaşamını sürdürmektedir.

23 Ara 2021 - 10:53 - Eğitim

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